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ФАС не видит проблем в слиянии Efes и AB InBev в России

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин отметил, что в результате сделки компании приблизятся к доле пивоваренной компании "Балтика"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит проблем в слиянии пивоваренных компаний Efes и AB InBev. Об этом сообщил журналистам начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в кулуарах форума "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

"Официально документ поступил на прошлой неделе. Мы не видим проблем, если эта сделка произойдет. Более того, у ФАС есть право обозначать компаниям поведенческие условия, которые укрупняют свою долю на рынке", - сказал он.

Представитель ФАС также отметил, что если смотреть на объективные цифры предыдущих лет продаж этих компаний, то путем слияния они приблизятся к доле пивоваренной компании "Балтика". "Для рыночных отношений это сделка может иметь позитивный потенциал", - добавил Мишеловин.

В начале августа 2017 года пивоваренный концерн AB InBev и турецкая Anadolu Efes объявили, что объединят свой бизнес в России и на Украине.

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