Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф: санаций крупных банков в России больше не будет

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:37 UTC+3

Перехватив управление, Центробанк "создал почву для успокоения в банковском секторе", отметил глава Сбербанка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СТАМБУЛ, 22 сентября. /ТАСС/.  Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что санаций крупных банков в России, скорее всего, больше не будет.

"Насколько мне известно, на банковском рынке больше таких проблем [как у Бинбанка и "ФК Открытие"] среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе", - заявил Греф журналистам.

Он добавил, что ЦБ РФ гарантирует права всех без исключения клиентов банка, и ничьи интересны не пострадают.

Санация Бинбанка

Санация Бинбанка не окажет влияния на стабильность российского банковского сектора, а приведет к его укреплению, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Это [санация Бинбанка] никак не повлияет на стабильность банковской системы. Важно, что собственники сотрудничают с ЦБ. Это приведет к укреплению банковского сектора", - сказал Греф.

Смотрите также

ЦБ: отзывов лицензий у значимых банков в обозримом будущем ждать не стоит

Песков: ЦБ самостоятелен в санации банков

Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втрое

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама