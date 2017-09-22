Греф: санаций крупных банков в России больше не будет

СТАМБУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что санаций крупных банков в России, скорее всего, больше не будет.

"Насколько мне известно, на банковском рынке больше таких проблем [как у Бинбанка и "ФК Открытие"] среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе", - заявил Греф журналистам.

Он добавил, что ЦБ РФ гарантирует права всех без исключения клиентов банка, и ничьи интересны не пострадают.

Санация Бинбанка

Санация Бинбанка не окажет влияния на стабильность российского банковского сектора, а приведет к его укреплению, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Это [санация Бинбанка] никак не повлияет на стабильность банковской системы. Важно, что собственники сотрудничают с ЦБ. Это приведет к укреплению банковского сектора", - сказал Греф.