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Один из крупнейших танкеров в мире заплатил $4,5 млн налогов за проход по Суэцкому каналу

Экономика и бизнес
22 сентября, 16:25 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Для помощи в навигации BW Catcher задействовали восемь специальных буксиров, а также выделили 12 самых опытных египетских лоцманов

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КАИР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Одно из крупнейших в мире судов для перевозки нефти и нефтепродуктов BW Catcher успешно прошло по Суэцкому каналу, заплатив Египту за его использование $4,5 млн в качестве налогов. 

Как рассказал глава администрации канала генерал Мохаб Мамиш, для проводки BW Catcher задействовали практически все технические службы на протяжении пути от южного входа у города Суэц до выхода в Средиземное море у города Порт-Саид. Для помощи в навигации танкера, ходящего под флагом Панамы, задействовали восемь специальных буксиров, а также выделили 12 самых опытных египетских лоцманов.

BW Catcher вошел в Суэцкий канал в девять часов утра. Длина судна составляет 241 м, ширина - 50 м, учитывая его громадные размеры, скорость была ограничена до 8 км/ч во избежание непредвиденных ситуаций.

В настоящее время BW Catcher, совершающий рейс из Сингапура в Великобританию, вышел в открытое море и продолжает свой путь в Европу.

Длина транспортной артерии составляет около 160 км, глубина более 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе и крупнейшим нефтеналивным танкерам. Ширина канала по зеркалу воды в некоторых местах доходит до 350 м.

За последние 10 лет доходы Египта от эксплуатации канала составили порядка $50 млрд Ежегодно египетская казна пополняется в среднем на $4,7 млрд.

В 2015 году была открыта новая 72-километровая ветка. Дублер призван удвоить пропускную способность транспортной артерии с 49 до 97 судов в день за счет возможности их одновременного прохода во встречных направлениях - по старому и новому руслам. Египетские власти рассчитывают, что с введением в строй второй очереди выручка от эксплуатации всего комплекса Суэцкого канала к 2023 году как минимум утроится и превысит $15 млрд в год.

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