Объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае за полугодие вырос на 20%

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Объем выданных жилищных кредитов в Краснодарском крае, который является одним из лидеров РФ по строительству жилья, вырос за первое полугодие 2017 года более чем на 20%, следует из данных Южного ГУ Банка России. Эксперты связывают это с тем, что займы стали доступнее, а квартиры "дешевле уже не будут". При этом отмечается дефицит в отдельных сегментах недвижимости при перенасыщенности рынка в целом.

"По данным Южного ГУ Банка России, за январь-июнь в Краснодарском крае было выдано 12,27 тыс. жилищных займов на общую сумму 20,05 млрд рублей. За первую половину прошлого года - 10,79 тыс. займов на 16,48 млрд рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В Южном федеральном округе Краснодарский край занимает первое место по жилищному кредитованию. По округу по итогам первого полугодия выдано 32,76 жилищных кредитов на 52,75 млрд рублей. За шесть месяцев прошлого года - 28,6 тыс. кредитов на 43 млрд рублей.

"По прогнозам на конец года по сравнению с 2016 годом будет выдано 140% [жилищных кредитов]. За восемь месяцев рост составил 120%. Ежемесячно доля Сбербанка - свыше 50% [от объема ипотеки, выданной в Краснодарском крае]", - рассказал ТАСС начальник управления краснодарского управления Сбербанка по работе с партнерами и ипотечного кредитования Евгений Надеин.

По его словам, портрет заемщика при этом не изменился. "Кредиты по-прежнему берут молодые семьи. Также среди заемщиков люди, приезжающие с северов, - еще не заработали достаточно или не хотят выводить деньги из бизнеса. Пользуются спросом жилищные кредиты и у индивидуальных предпринимателей", - уточнил Надеин, добавив, что при этом клиент "немного помолодел".

Проще и дешевле

Согласно данным Центробанка, средняя ставка по жилищным кредитам, выданным с начала года, на 1 июля составляла 11,55% на Кубани, в ЮФО - 11,68%. На 1 июля 2016 года этот показатель по краю составил 12,75%, по округу - 12,73%.

Заместитель управляющего краснодарским управлением Сбербанка Татьяна Сергиенко ранее сообщила журналистам, что именно снижение ставок становится одним из основных факторов роста жилищного кредитования. Однако удержать клиентов банкам помогают и особые условия - например, удобные онлайн-сервисы и возможность оформить и покупку квартиры, и заем в одном месте.

Директор застройщика "ВКБ Новостройки" Сергей Геращенко добавил, что в сложившейся ситуации и строительным компаниям, и кредитным организациям нередко приходится снижать требования к клиентам.

По словам Сергиенко, рост ипотеки неразрывно связан с ростом спроса на жилье. А жилье будет востребовано в первую очередь из-за миграционных процессов - многие перебираются на Кубань из-за благоприятного климата.

Ранее сообщалось, что население Краснодара в 2017 году превысило отметку в 1,3 млн человек. То есть увеличилось с 2010 года более чем на 76% - это рекордный для РФ показатель. Эксперты отмечали, что переезжающие выбирают столицу Кубани из-за сочетания бизнес-возможностей и климатических условий. При этом Краснодарский край - один из лидеров в РФ по объемам ввода жилья. В 2016 году здесь построено 4,563 млн кв. м, выше показатели только в Московской области.

Дешевле некуда

Президент Союза строителей Кубани Александр Денисов в свою очередь рассказал ТАСС, что ипотечный бум на Кубани связан не только со снижением ставок на жилищные ссуды, но и с тем, что серьезно снизились цены на квартиры. Причем если раньше недвижимость была способом вложения средств, то сейчас этот механизм не работает: квартиры не дорожают, а значит, при перепродаже человек не получает "маржу".

"Эти же 3-5% дохода на депозит вам даст любой банк. Раньше можно было получить 10-12% - это больше, чем депозит, и больше, чем инфляция. Покупали раньше подъездами, потом покупали площадками. Сейчас покупают для себя и берут ипотеку или чтобы сдать в аренду", - отметил Денисов.

Он добавил, что излишек квартир образовался из-за постоянно прираставшего в прошлые годы строительства. "Люди знают, что жилье дешевле уже не будет. У нас [в Краснодарском крае] более 50 тыс. квартир не продано. Поэтому цены упали - надо же их распродать. А ипотека идет как раз на готовое жилье", - сказал собеседник.

По данным Краснодарстата, за восемь месяцев 2017 года построено 2,8 млн тыс. кв. м жилья - на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Денисова, еще сильнее ситуация усугубится из-за принятых поправок в федеральное законодательство о долевом строительстве, после которых малый и средний бизнес в строительной отрасли станет нерентабельным.

Директор компании-застройщика "ЮгСтройИмпериал" Лариса Бекетова, наоборот, считает, что перенасыщения на рынке нет, а в некоторых сегментах образуется дефицит - например, на элитное жилье. Ситуация усугубится, когда из-за ужесточения законодательства "на рынке останется небольшое количество игроков-девелоперов, которые будут способны выдержать новые требования".