Сбербанк пока не готов к продаже бизнеса в Турции

СТАМБУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России пока не готов продавать банковский бизнес в Турции, так как экономика страны восстанавливается. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы занимаемся бизнесом, и в любой момент времени может сложиться ситуация, когда какую-то часть своего бизнеса мы покупаем или продаем. Но сейчас у нас нет планов по продаже нашего бизнеса в Турции", - сказал он.

Греф отметил, что экономика Турции пережила сложный период, прогнозируется устойчивый экономический рост. "Соответственно и прогноз роста нашего бизнеса в Турции очень хорош", - добавил глава Сбербанка.

Denizbank, принадлежащий на 100% Сбербанку, насчитывается 738 отделений и около 15 тыс. сотрудников в 81 провинции Турции и за ее пределами.

По данным Сбербанка, в первом полугодии 2017 года размер активов Denizbank достиг 145,7 млрд турецких лир. Чистая прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 925 млн лир, или $254 млн. Прибыль по сравнению с показателем за 2016 год выросла на 31%, операционный доход - на 23%, активы - на 8%, кредиты - на 11%, в депозиты - на 10%.