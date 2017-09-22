Сбербанк пока не готов к продаже бизнеса в Турции

Травма не помешает биатлонисту Логинову принять участие в октябрьском сбореСпорт 22 сентября, 16:14
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День четвертый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 22 сентября, 16:03
Жители Норильска получили доступ к быстрому интернету через оптоволокноЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:52
Каррера доволен тем, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"Спорт 22 сентября, 15:39
Греф: санаций крупных банков в России больше не будетЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:37
Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в 2018 годуНовости Урала 22 сентября, 15:35
Мединский пожелал удачи фильму Звягинцева "Нелюбовь" в гонке за "Оскаром"Культура 22 сентября, 15:31
Футболисты "Спартака" Промес и Педро Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"Спорт 22 сентября, 15:27
Футболисты Смолов, Промес и Гильерме претендуют на премию "Джентльмен года"-2017Спорт 22 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России пока не готов продавать банковский бизнес в Турции, так как экономика страны восстанавливается. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы занимаемся бизнесом, и в любой момент времени может сложиться ситуация, когда какую-то часть своего бизнеса мы покупаем или продаем. Но сейчас у нас нет планов по продаже нашего бизнеса в Турции", - сказал он.
Греф отметил, что экономика Турции пережила сложный период, прогнозируется устойчивый экономический рост. "Соответственно и прогноз роста нашего бизнеса в Турции очень хорош", - добавил глава Сбербанка.
Denizbank, принадлежащий на 100% Сбербанку, насчитывается 738 отделений и около 15 тыс. сотрудников в 81 провинции Турции и за ее пределами.
По данным Сбербанка, в первом полугодии 2017 года размер активов Denizbank достиг 145,7 млрд турецких лир. Чистая прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 925 млн лир, или $254 млн. Прибыль по сравнению с показателем за 2016 год выросла на 31%, операционный доход - на 23%, активы - на 8%, кредиты - на 11%, в депозиты - на 10%.