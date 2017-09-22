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Путин прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск

Экономика и бизнес
22 сентября, 16:01 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, сентября. /ТАСС

В ходе визита президент РФ обсудит развитие пассажирских перевозок в регионах

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск, где пройдет заседание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирских перевозок в российских регионах.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, основными темами мероприятия станут законодательное регулирование пассажирских перевозок, тарифная политика для предприятий общественного транспорта и меры по обновлению подвижного состава. Также во время поездки президент ознакомится с инновационными образцами техники на выставке "Городской транспорт - перспективы будущего".

Заседание пройдет на площадке одного из предприятий промышленной зоны "Заволжье" в Ульяновске.

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