Путин прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск, где пройдет заседание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирских перевозок в российских регионах.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, основными темами мероприятия станут законодательное регулирование пассажирских перевозок, тарифная политика для предприятий общественного транспорта и меры по обновлению подвижного состава. Также во время поездки президент ознакомится с инновационными образцами техники на выставке "Городской транспорт - перспективы будущего".

Заседание пройдет на площадке одного из предприятий промышленной зоны "Заволжье" в Ульяновске.