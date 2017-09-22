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ФАС предложила Минздраву не запрещать беспошлинную продажу табака в duty free

Экономика и бизнес
22 сентября, 16:13 дата обновления: 22 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам начальника контрольно-финансового управления ведомства, это выглядит нелогичным наряду с беспошлинной продажей алкоголя

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ФАС направила предложения в Минздрав по Антитабачной концепции, согласно которым служба предлагает не включать в нее запрет на беспошлинную продажу табачной продукции в duty free, сообщил журналистам начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в кулуарах форума "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

"Алкоголь продается там? Да. Зачем запрещать продавать табачные изделия? Это вошло в предложения, которые отравляли в Минздрав", - заявил он.

Антитабачная концепция Минздрава РФ содержит запрет на беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free на территории России. Об этом ранее сообщала исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева.

Мишеловин также отметил, что собираются мнения разных сегментов рынка, как они относятся к концепции. "Мы некоторые тезисы формулируем, в основном интегрируем те материалы, которые поступили экспертному совету от табачных компаний, и передаем их в Минздрав", - отметил он.

Ранее Минздрав РФ предложил запретить беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free в России. В Ассоциации Duty Free такой запрет считают избыточным, поскольку, по мнению ее членов, он не приведет к снижению потребления табака, а существующих правил продажи табачной продукции достаточно для контроля за ситуацией.

Информационное агентство России ТАСС совместно с Союзом российских пивоваров выступают организаторами форума "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

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Темы
Антитабачная концепция Минздрава
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