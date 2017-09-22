Медведев: РФ обеспечит свои потребности по зерну и выполнит экспортные обязательства

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Россия полностью обеспечит по итогам уборки урожая в 2017 году свои потребности по зерну и ряду других сельхозкультур, а также выполнит все экспортные контрактные обязательства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе полевых работы.

"Есть хорошие результаты по урожаю практически всех сельхозкультур. Намолочено уже более 117 млн тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним экспортные контракты", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, в ряде регионов страны уборочные сельхозработы еще продолжаются. По его словам, из-за дождливой погоды в центральной части России сроки сельхозработ пришлось сдвинуть. "Несмотря на это, ясно, что и в 2017 году в аграрном секторе сохраняется устойчивый рост", - добавил Медведев.

Глава правительства отметил, что в стране растет производство овощей в открытом и закрытом грунте. "Прирост по тепличным овощам - более 22,5% за этот год, а это значит, что наши люди, граждане страны будут обеспечены витаминами и когда сезон закончится. Строительство тепличных комплексов продолжается, причем, по всей стране. Можно сказать, что импортозамещение по этому направлению идет полным ходом, но строить нужно еще много", - сказал Медведев.

По его словам, отмечается прирост урожайности по большинству культур. "Конечно, мы рассчитываем, что и в следующем году мы сможем получить такой же хороший урожай, тем более, что вся необходимая подготовка к новому весеннему сезону уже практически проведена, хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, топливом, сельхозтехникой", - сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что государство не будет снижать уровень поддержки агропромышленного комплекса. "Мы в целом выделяем немалые средства на развитие сельского хозяйства. Скажем так, если говорить об относительно ближайшей истории, то это средства очень значительные в сравнении с тем, что у нас было 10-15 лет назад, я уж не говорю про 1990-е годы. Стараемся, чтобы ежегодно аграрии могли рассчитывать на тот же уровень государственной поддержки, что и в предыдущем году", - сказал Медведев.

Он отметил, что в 2017 году объем господдержки был даже на 8% выше уровня 2016 года.

Медведев также ознакомился с ходом уборки урожая в республике Адыгея, посетил колхоз "Радуга" и предприятие "Черкесские сады". Медведев пообщался с аграриями республики. Руководители агропромышленного комплекса рассказали, что в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур в Адыгее планируется на уровне 600 тысяч тонн. Представители сельскохозяйственной артели "Радуга" отметили, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнеров с гектара, и в этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что высокой урожайности в республике способствуют не только климатические условия, но и хорошая плодородность земли. "Мы как раз говорили об этом, эту землю немцы, которые здесь были, пытались вывозить в Германию", - отметил Медведев. "Надо вернуть назад", - подхватил слова премьера один из участников беседы. "Надо вернуть, конечно, пусть возвращают", - пошутил Медведев.

Премьер посетил яблоневый сад предприятия "Черкесские сады", где ознакомился с уборкой урожая фруктов. Руководители предприятия рассказали, что яблоки здесь собирают вручную для максимальной сохранности товарного вида и качества, планируемый урожай в этом году ожидается на уровне 4,5 тыс. тонн.

В поездке председателя правительства помимо министра сельского хозяйства Александра Ткачева сопровождает вице-премьер Аркадий Дворкович.

Медведев также посетил выставку сельскохозяйственной продукции республики, где был представлен знаменитый адыгейский сыр, мед и другая продукция.