Блокчейн могут внедрить в бизнес-навигатор для МСБ в 2018 году

КАЗАНЬ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует до конца 2018 года оснастить электронный сервис поддержки предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" блокчейн-технологиями, сообщил в пятницу ТАСС глава корпорации Александр Браверман в ходе второго дня бизнес-форума "Взгляд в будущее", посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Бизнес-навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы, содержащей информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. Кроме того, с помощью программы можно рассчитать бизнес-план с учетом выбранной ниши и локации для запуска.

"Мы планируем детально изучить блокчейн-технологии и возможность их применения в бизнес-навигаторе. Если это будет возможно, до конца 2018 года бизнес-навигатор будет этой технологией оснащен", - сказал Браверман.

МСБ и блокчейн

Член экспертного совета при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян отметила ТАСС, что блокчейн и данный электронный сервис вполне совместимы.

По ее словам, блокчейн сразу решает несколько проблем: проводит быстрые транзакции и предоставляет доступ к информации сразу нескольким организациям.

"К примеру, в бизнес-навигаторе можно создать систему онлайн-кредитования юридических лиц. По сути система сама может выдавать кредиты в реальном режиме времени через навигатор. Технология блокчейн это позволяет", - пояснила Асланян.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

О навигаторе

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес- планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.