Валовый сбор зерна в Подмосковье превысил урожай 2016 года на 12%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Валовый сбор зерна в Московской области превысил на 12% урожай 2016 года и составил 403,5 тысячи тонн, несмотря на негативный прогноз, сообщил в пятницу на видеоконференции министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Аграрии Подмосковья по состоянию на 22 сентября намолотили 403,5 тысячи тонн зерна. Это на 12% больше всего валового урожая зерна 2016 года", - сказал он, отметив, что уборочная кампания еще продолжается.

"Урожай собран с площади 122,2 тысячи гектаров, что составляет 83% от посевной площади, занятой под зерновыми", - добавил он. Предварительная средняя урожайность по Московской области составила 33 центнера с гектара.

Сельхозпроизводители региона собрали, по данным на 22 сентября, 230,6 тысячи тонн озимой пшеницы при урожайности 36 ц/га и 113,3 тысячи тонн ячменя при урожайности 30,6 ц/ га, добавил Разин.

В августе на фоне дождливого лета Минсельхозпрод области прогнозировал снижение валового урожая с 357 тысяч тонн в 2016 году до 320 тысяч тонн, то есть примерно на 37%.

Из-за плохих погодных условий уборочная кампания в Московской области в 2017 году стартовала на две недели позже обычного - 9 августа. Как отмечал тогда Разин, чтобы ликвидировать отставание, аграрии планировали привлечь большее количество техники, чем в прошлом году.