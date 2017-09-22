Медведев обратится к Путину с просьбой сохранить условия финансирования АПК в 2018 году

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением сохранить действующие условия бюджетного финансирования АПК в 2018 году в виде защищенной строки бюджета. Об этом премьер заявил на совещании о ходе полевых работ.

"Я не могу не согласиться с тем, что сказал Сергей Иванович Неверов в части необходимости обязательного сохранения условий финансирования развития сельского хозяйства в следующем году. С этим будут обращаться к президенту страны, и, надеюсь, президент нас в этом поддержит. Потому что бюджет, как обычно, сложный, но мы договорились несколько лет назад о том, что расходы на сельское хозяйство - защищенная часть бюджета", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, кабинет министров не намерен отступать от этой позиции. Как заявил Медведев, необходимо обсудить сегодня на совещании вопросы проведения зерновых интервенций, вопросы обеспечения прозрачности предоставления и расходования субсидий, а также возможные изменения в механизмы поддержки АПК.

"Но не могу еще не отметить важность сохранения программы по социальному развитию села и тех начинаний, которые мы с вами, коллеги, выстрадали. Это касается и местных домов культуры, которыми не занимались лет сорок, наверное, скажем по-честному, и о необходимости достройки сельских школ в полном объеме", - сказал премьер-министр.