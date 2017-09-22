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Китай заинтересован в сотрудничестве с Архангельской областью в сфере морских перевозок

Экономика и бизнес
22 сентября, 17:08 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, сентября. /ТАСС

Проект строительства в Архангельске глубоководного порта вызвал в КНР большой интерес

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Китай заинтересован в сотрудничестве в Архангельской областью в сфере морских перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона по итогам рабочей встречи губернатора области Игоря Орлова и генерального директора ООО "Коско Шиппинг лайнс (Раша)" Ту Дэминем.

"У нас 1114 судов общим тоннажем 68 млн тонн. С 2013 года мы начали делать пробные рейсы по Северному морскому пути. Приобрели небольшой опыт. В этом году уже шесть судов нашей компании прошло по СМП", - приводит пресс-служба слова Ту Дэмина.

Ту Дэмин сообщил, что главная его задача - подготовить детальный доклад о строительстве в Архангельске глубоководного порта. "Этот проект вызвал большой интерес в Китае. Мы надеемся на скорейшее завершение строительства. Это даст возможности заходить в порт судам большего тоннажа, а значит - увеличить грузопоток", - цитирует его пресс-служба.

Ту Дэмин прибыл в Архангельск в составе китайской делегации в рамках проведения в столице Поморья Маргаритинской ярмарки (крупнейшая деловая, торговая и культурная ярмарка Поморья, ведет историю с XVI века, названа в честь Св. Маргариты). В течение двух дней он знакомился с портовой инфраструктурой региона.

Как отметил Орлов, власти Архангельской области заинтересованы в сотрудничестве и готовы оказать поддержку в работе с предпринимательским сообществом региона.

Особое внимание к Архангельской области китайские партнеры стали проявлять после посещения региона вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. В марте 2017 года в Архангельске в ходе форума "Арктика - территория диалога" состоялась встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна.

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