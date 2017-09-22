Ткачев: тарифное стимулирование ж/д перевозок зерна позволит повысить его экспорт

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сентября. /ТАСС/. Меры тарифного стимулирования железнодорожных перевозок для экспортеров зерна позволят повысить его экспорт на 2 млн тонн. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании о сезонных полевых работах в в 2017 году, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы хотим сохранить те [тарифы], которые были, и принять новые формы поддержки, прежде всего стимулировать экспорт, снижать, обнулять практически железнодорожный тариф до морских портов с центральной территории, с Урала, Сибири. Это позволит снимать с [внутреннего] рынка дополнительно порядка 2-3 млн тонн зерна, выравнит цену не только на юге, но и в указанных регионах», — сказал Ткачев.

По его словам, это будет «более эффективно и менее расточительно для федерального бюджета, потому что на эти цели в этом году предлагается выделить порядка 3 млрд рублей».

Ранее Ткачев говорил, что Минсельхоз считает, что тарифы на перевозку зерна должны быть максимально снижены, практически до нуля, для стимулирования экспорта. При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно об РЖД, а не компаниях-перевозчиках. Однако их тоже необходимо стимулировать к снижению тарифов.

По словам министра, если снизить или обнулить железнодорожный тариф, прежде всего с регионов Центрального округа, Поволжья, Сибири, для трейдеров станет выгодно покупать зерно у этих регионов, сделает выгодным вывоз зерна на экспорт.