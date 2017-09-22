Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионах

Экономика и бизнес
22 сентября, 17:05 дата обновления: 22 сентября, 17:13 UTC+3

Президент констатировал, что в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте "не добраться вообще"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. В России регионы и муниципалитеты зачастую не согласуют между собой схему работы общественного транспорта, в результате чего до отдельных населенных пунктов невозможно добраться.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию пассажирских перевозок.

Смотрите также

Путин предложил более активно внедрять в жизнь беспилотные транспортные средства

Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов

Путин поручил изучить идею внедрения в автобусах средств контроля концентрации водителей

Он отметил, что в регионах РФ "пока не сформирован комплексный подход к выполнению требований" к пассажирским перевозкам, и каждый субъект Федерации "по-своему решает задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются".

"В результате, в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов, либо процветает серый бизнес", - сказал Путин.

Среди требований к общественному транспорту глава государства назвал широкий охват маршрутной сети, надежность пассажирского сообщения, безопасность и качество услуг. Он отметил, что в прошлом году пассажиропоток общественного транспорта в стране составил 18,7 млрд человек, то есть в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался такими услугами.

"Тема [развития городского транспорта] очень важная, она касается буквально каждого гражданина нашей огромной страны. Без всякого преувеличения миллионы людей проводят значительную часть своей жизни по дороге на работу и назад в автобусах, троллейбусах, в метро... И это во многом определяет уровень комфорта, удобства жизни в городах и поселках", - подчеркнул Путин. 

Поручения президента

Президент поручил проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта. "Нужно проработать стимулы для повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка, - заявил он. - Этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным". "Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти, этим заниматься. Иначе люди так и будут ездить на разваливающихся автобусах", - отметил президент.

Смотрите также
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин на выставке "Городской транспорт – перспективы будущего" на территории индустриального парка "Промышленная зона "Заволжье"

Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездом

Он указал на важность долгосрочных контрактов с перевозчиками, что поможет им "вдолгую планировать свою деятельность и инвестиции в приобретение транспортных средств". Проблему высокого износа транспортных средств Путин назвал одной из важнейших. "К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности: не буду цифры называть, но они не радуют", - констатировал президент. 

Глава государства также  считает необходимым более широко распространить практику использования единых проездных билетов для разных видов транспорта. "Предлагаю обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта", - сказал Путин.

"Предлагаю во всех регионах России ввести комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели", - сказал президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
2
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
3
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
4
Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана
5
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
6
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
7
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама