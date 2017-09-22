Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионах

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. В России регионы и муниципалитеты зачастую не согласуют между собой схему работы общественного транспорта, в результате чего до отдельных населенных пунктов невозможно добраться.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию пассажирских перевозок.

Он отметил, что в регионах РФ "пока не сформирован комплексный подход к выполнению требований" к пассажирским перевозкам, и каждый субъект Федерации "по-своему решает задачи развития общественного транспорта, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются".

"В результате, в некоторые отдаленные населенные пункты на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов, либо процветает серый бизнес", - сказал Путин.

Среди требований к общественному транспорту глава государства назвал широкий охват маршрутной сети, надежность пассажирского сообщения, безопасность и качество услуг. Он отметил, что в прошлом году пассажиропоток общественного транспорта в стране составил 18,7 млрд человек, то есть в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался такими услугами.

"Тема [развития городского транспорта] очень важная, она касается буквально каждого гражданина нашей огромной страны. Без всякого преувеличения миллионы людей проводят значительную часть своей жизни по дороге на работу и назад в автобусах, троллейбусах, в метро... И это во многом определяет уровень комфорта, удобства жизни в городах и поселках", - подчеркнул Путин.

Поручения президента

Президент поручил проработать стимулы для обновления парка общественного транспорта. "Нужно проработать стимулы для повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка, - заявил он. - Этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным". "Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти, этим заниматься. Иначе люди так и будут ездить на разваливающихся автобусах", - отметил президент.

Он указал на важность долгосрочных контрактов с перевозчиками, что поможет им "вдолгую планировать свою деятельность и инвестиции в приобретение транспортных средств". Проблему высокого износа транспортных средств Путин назвал одной из важнейших. "К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности: не буду цифры называть, но они не радуют", - констатировал президент.

Глава государства также считает необходимым более широко распространить практику использования единых проездных билетов для разных видов транспорта. "Предлагаю обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта", - сказал Путин.

"Предлагаю во всех регионах России ввести комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели", - сказал президент.