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Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездом

Экономика и бизнес
22 сентября, 17:36 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, сентября. /ТАСС

Президенту также показали электробусы, которые будут ходить в исторических центрах российских городов

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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин на выставке "Городской транспорт – перспективы будущего" на территории индустриального парка "Промышленная зона "Заволжье"

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин на выставке "Городской транспорт – перспективы будущего" на территории индустриального парка "Промышленная зона "Заволжье"

© Михаил Климентьев//ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил индустриальный парк "Заволжье" в Ульяновске, где ему продемонстрировали инновационные образцы отечественного пассажирского транспорта. Выставка приурочена к открывшемуся в пятницу заседанию президиума Госсовета под председательством Путина, которое посвящено развитию пассажирских перевозок в регионах РФ.

Президенту показали новинки городского электрического транспорта - троллейбусы производства "Тролза", электробусы группы "ГАЗ" и ПАО "КамАЗ", модели из новой линейки электропоездов с возможностью формирования небольших составов - от двух вагонов - производства ЗАО "Трансмашхолдинг". Такие "малыши" позволят оптимизировать процесс перевозок на участках с низким пассажиропотоком.

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Также среди новинок - суперсовременный метропоезд "Москва", выпускаемый "Трансмашхолдингом", и электромобиль "el-Panda" российской компании "ZETTA". Этот бестрансмиссионный автомобиль с кузовом из композитных материалов собирают в Тольятти, в серийном производстве он будет стоить от 500 тыс. рублей в зависимости от стоимости батареи. Машина движется абсолютно беззвучно, разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.

Кроме того, на выставке представлена линейка различных автобусов производства ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ для школьных, городских и межрегиональных перевозок. В их числе - "Вектор Next". Это автобус нового поколения с улучшенной эргономикой рабочего места водителя, пониженным уровнем шума в салоне и высоким уровнем комфорта. Все производители заверяли президента в том, что представленные на выставке модели не имеют аналогов по качеству, отвечают самым высоким мировым стандартам и чрезвычайно конкуренты по цене.

Больше всего главу государства заинтересовал вагон метро нового поколения. Глава "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и мэр Москвы Сергей Собянин рассказали Путину о его преимуществах: в вагоне на 20% шире дверные проемы, смонтирована система кондиционирования и обогрева, освещение вагона меняется в зависимости от количества пассажиров, камера в вагоне, выведенная на машиниста, полностью охватывает все его помещение. Президента интересовала степень безопасности этой модели. Ему пояснили, что он очень удобен для эвакуации пассажиров, системы обеспечения безопасности позволяют машинисту контролировать ситуацию в реальном времени.

Как отметил Собянин, Москва планирует в среднем закупать до 550 таких вагонов в год с учетом ввода новых линий и замены подвижного состава.

Показали президенту и электробусы, которые будут ходить по Садовому кольцу и на Тверской, а затем появятся в исторических центрах других городов. Собянин рассказал Путину, что власти столицы уже решили закупить 300 таких машин, а в будущем они полностью заменят обычные автобусы. "Модель можно выводить на зарубежные рынки", - отметили производители.

В заключение экскурсии вице-мэр Москвы Максим Ликсутов показал президенту, как действует в реальном времени система анализа движения столичного транспорта. По его словам, система позволяет контролировать выполнение расписания всеми видами транспорта, включая аэроэкспрессы и пригородные поезда. В момент, когда Путин смотрел на табло, точность выполнения расписания городским транспортом составляла 98%.

Парк "Заволжье"

Индустриальный парк "Заволжье" создан в 2008 году, здесь реализуется 30 инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 47 млрд рублей.

Также в парке действует нанотехнологический центр - уникальный инновационный проект, занимающийся сопровождением и поддержкой технологического предпринимательства.

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