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Путин: работа общественного транспорта является убыточной еще со времен СССР

Экономика и бизнес
22 сентября, 17:46 UTC+3 ЛЬЯНОВСК ЛЬЯНОВСК 22, сентября. /ТАСС

По мнению президента, необходимы системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что работа общественного транспорта еще со времен СССР является убыточной. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, посвященного пассажирским перевозкам.

"На что бы хотел обратить внимание, нам десятилетиями, еще с советских времен, не удается избавится от убыточности работы городского транспорта, общественного транспорта", - сказал Путин.

Президент отметил, что по итогам 2016 года 63% крупных и средних организаций, предоставляющих услуги регулярных автобусных сообщений, являются убыточными.

По мнению главы государства, необходимы общие, системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения, чтобы связать постоянными маршрутами каждый поселок, каждый населенный пункт региона. "Вы не можете этого не видеть, сами ездите по своим регионам и понимаете, о чем я сейчас говорю. Нужно создать современную удобную инфраструктуру, убрать узкие места, которые существовали десятилетиями", - обратился Путин к участникам совещания.

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