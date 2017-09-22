Собянин предлагает обязать интернет-агрегаторы работать только с легальным такси

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает обязать интернет-сервисы по заказу такси работать только с легальными перевозчиками. С такой инициативой он выступил на заседании президиума госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"С приходом на этот рынок (перевозчиков) интернет- агрегаторов существует проблема, потому что не все из них выполняют требование работать только с легальными таксистами, - сказал столичный градоначальник. - Было бы правильно записать в закон требование, что интернет- агрегаторы должны работать только с легальными таксистами. Это облегчило бы дальнейшее регулирование этой отрасли".
По его словам, за последние годы в Москве количество легальных такси увеличилось в восемь раз. "По сути создана новая отрасль; только в Москве работает около 100 тысяч таксистов", - сообщил мэр. Этот процесс в настоящее время стабилизировался, полностью урегулированы требования к такси и по цвету, и по качеству, и по обеспечению системой ГЛОНАСС, системой слежения, добавил Собянин.