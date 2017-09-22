Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.

"С 1 января 2018 года - прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов - мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета. По его словам, "для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет".

"В первые два года действия программы договорились заложить максимальные льготные условия, регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно", - подчеркнул Путин. По его мнению, "такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей".

"Что это значит? Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году - 177,5 млрд рублей", - подчеркнул глава государства. Для примера он привел несколько областей. "Для Калужской области это будет означать, что в 2018-2019 годах вы сможете высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей, для Смоленской области - 12 млрд рублей, для Краснодарского края - 10,7 млрд рублей, для Ульяновской области - 3,8 млрд рублей", - сказал Путин. На его взгляд, "фактически это дополнительные деньги, дополнительная помощь регионам со стороны федерального бюджета". "У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан, в том числе и по решению вопросов транспортного обслуживания населения", - пояснил президент.

При этом он особо подчеркнул необходимость эффективно использовать появляющиеся средства. "Эти средства, которые вы дополнительно получите, нужно будет направить и на оздоровление региональных финансов, нельзя, как сеятель, эти деньги налево-направо разбрасывать, а потом через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой", - указал Путин. Он уверен, что "эти средства должны быть направлены на оздоровление финансов, на сокращение бюджетного дефицита, на снижение кредиторской и всякой другой задолженности".

Льготы для регионов, обеспечивающих бюджетный рост

Путин также сообщил о решении "предусмотреть дополнительные льготы" для регионов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции. Речь идет о продлении программы реструктуризации для таких регионов до 12 лет, сказал Путин. "Я прошу министра финансов дополнительных сложностей для регионов не создавать", - обратился президент к Антону Силуанову.

По словам Путина, такие регионы должны будут погасить лишь 5% долга к 2020 году, а в дальнейшем их платеж составит по 10% ежегодно вплоть до 2029 года. "Мы так посчитали, что к 2029 году остаток составит всего 5%, и нужно будет погасить [эти] пять процентов", - заметил президент. При определении регионов, которые получат эту льготу, Путин поручил учесть в приросте налоговой базы, в том числе и те средства, которые не облагаются налогами благодаря действию региональных налоговых льгот. "Это важно для того, чтобы регионы продолжали работу над повышением инвестиционной привлекательности, в том числе, используя налоговые стимулы", - сказал глава государства.

Проблема закредитованности региональных бюджетов.

Президент РФ Владимир Путин призвал "расчистить региональные финансы", отметив проблему закредитованности региональных бюджетов.

"Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредиту", - сказал Путин.

Путин привел данные, согласно которым проблема приобрела острый характер. "31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов, - сообщил президент. - Но все-таки объем задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами".

Путин, ссылаясь на информацию, предоставленную вице-премьером Дмитрием Казаком, рассказал, что на 1 января 2017 года объем задолженности снизился на 2,318 трлн рублей, с 36,5% до 33,8%. Президент констатировал, что темпы снижения все еще не велики и добавил, что в 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми регионах он выше собственных доходов.

Российский лидер уточнил, что на долю бюджетных кредитов приходится почти половина госдолга субъектов - 1 трлн 83 млрд рублей. "На обслуживание и погашение долга отвлекаются значительные средства, которые можно было бы направить на цели социально-экономического развития", - посетовал Путин.

Добровольное участие регионов

Участие регионов должно быть сугубо добровольным, указал президент РФ.

Он поручил правительству до конца октября детально разработать все аспекты этой программы и провести необходимую работу с каждым субъектом Федерации. "Хочу подчеркнуть, участие регионов в программе реструктуризации будет носить сугубо добровольный характер. Я думаю, что, на самом деле, все захотят принять участие в такой программе, но, тем не менее, никто этого навязывать не будет", - сказал глава государства.