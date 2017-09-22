Крупнейший в РФ завод лимонной кислоты под Липецком начнут строить в ноябре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания "Ярко-Липецк" в ноябре начнет строить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Чаплыгинская" под Липецком крупнейший в России завод лимонной кислоты. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель по экономике главы Чаплыгинского района Роман Жидких.

Это уже не первая попытка заложить завод, мощность которого должна составить 20 тыс. т. Согласно изначальному проекту, начать строительство предприятия планировалось в 2016 году, а инвестиции в проект должны были составить 3,2 млрд рублей. Исполнительный директор "Ярко групп" Дмитрий Ермаков ранее пояснил, что причиной переноса строительства завода стала доработка документации по технологии производства, поскольку компания заинтересована в создании экологически чистого производства по новой технологии. Также была увеличена стоимость проекта до 7 млрд рублей.

"На площадку строители компании "Ярко-Липецк" выйдут в ноябре. Подписание ряда договоров по этому проекту запланировано в ОЭЗ "Чаплыгинская" на следующей неделе", - сказал Жидких.

Предполагается, что строительство завода продлится три года, предприятие начнет работу в конце 2020 года, будет создано 157 рабочих мест. Проект реализуется при участии китайских ученых, которые разработали инновационную технологию переработки кукурузы в лимонную кислоту.

ОЭЗ "Чаплыгинская" создана в Липецкой области в 2006 году на площади 430 га, в ней 12 резидентов - компаний легкой, химической, металлургической, машиностроительной промышленности с заявленным объемом инвестиций в 36 млрд рублей и планом по созданию порядка 3 тыс. рабочих мест. Уже освоено 2,3 млрд рублей, произведено продукции на 4,1 млрд рублей, выплачено 650 млн рублей налогов, создано более 350 новых рабочих мест.