Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейший в РФ завод лимонной кислоты под Липецком начнут строить в ноябре

Экономика и бизнес
22 сентября, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Предполагается, что строительство завода продлится три года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания "Ярко-Липецк" в ноябре начнет строить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Чаплыгинская" под Липецком крупнейший в России завод лимонной кислоты. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель по экономике главы Чаплыгинского района Роман Жидких.

Это уже не первая попытка заложить завод, мощность которого должна составить 20 тыс. т. Согласно изначальному проекту, начать строительство предприятия планировалось в 2016 году, а инвестиции в проект должны были составить 3,2 млрд рублей. Исполнительный директор "Ярко групп" Дмитрий Ермаков ранее пояснил, что причиной переноса строительства завода стала доработка документации по технологии производства, поскольку компания заинтересована в создании экологически чистого производства по новой технологии. Также была увеличена стоимость проекта до 7 млрд рублей.

"На площадку строители компании "Ярко-Липецк" выйдут в ноябре. Подписание ряда договоров по этому проекту запланировано в ОЭЗ "Чаплыгинская" на следующей неделе", - сказал Жидких.

Предполагается, что строительство завода продлится три года, предприятие начнет работу в конце 2020 года, будет создано 157 рабочих мест. Проект реализуется при участии китайских ученых, которые разработали инновационную технологию переработки кукурузы в лимонную кислоту.

ОЭЗ "Чаплыгинская" создана в Липецкой области в 2006 году на площади 430 га, в ней 12 резидентов - компаний легкой, химической, металлургической, машиностроительной промышленности с заявленным объемом инвестиций в 36 млрд рублей и планом по созданию порядка 3 тыс. рабочих мест. Уже освоено 2,3 млрд рублей, произведено продукции на 4,1 млрд рублей, выплачено 650 млн рублей налогов, создано более 350 новых рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Липецкая область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: ошибка на памятнике Калашникову будет устранена к понедельнику
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
4
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
7
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама