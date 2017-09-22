Участники бизнес-форума в Казани призвали сделать упор на высокие технологии в МСБ

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Участники ежегодного бизнес-форума "Взгляд в будущее", который проходит в Казани, в течение двух дней обсуждали новые возможности для стимулирования быстрого развития сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) и пришли к выводу, что необходимо использовать новые технологии и модернизировать производственные процессы. По их мнению, это позволит малым компаниям быстрее расти и переходить с традиционного развития бизнеса на индустриальный, делая упор на высокотехнологичное производство.

Лизинговая поддержка

Глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман обратил внимание участников на необходимость оказания лизинговой поддержки сектору МСП - без льготных кредитов высокотехнологичному малому бизнесу сложно развиваться.

"Планируем оказать лизинговую поддержку десяти малым и средним компаниям Татарстана с помощью нового лизингового центра на сумму в 284 млн рублей в 2017 году", - сказал он в рамках форума.

С ним согласился и президент республики Рустам Минниханов, отметив, что предпринимателям необходимо дать надежду и помочь на первых этапах развития компании.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что власти готовы дополнительно вложить в недавно открывшийся лизинговый центр Татарстана еще 500 млн рублей [сегодня капитал сформирован за счет взноса корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Татарстан в размере 500 млн рублей], если проект будет успешен.

"Готовы ли мы также участвовать в капитале? Мы готовы и еще одну [лизинговую компанию] создать, но лучше всего мы вернемся и будем докапитализировать в тех же соотношениях, которые сегодня есть", - сказал Минниханов, отвечая на вопрос ТАСС.

Турция поможет развивать ОЭЗ

Участники бизнес-форума пришли к выводу, что индустриальные парки являются эффективной формой развития МСП, и задумались о создании клуба резидентов - платформы, которая могла бы объединить более 2 тыс. компаний, которые сейчас работают там.

"Клуб резидентов индустриальных парков планируем создать. Сегодня эта идея была сформулирована на съезде (управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков, мы об этом думаем и над ней начали работать", - сказал ТАСС в пятницу исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

По словам Журавского, за все время существования индустриальных парков в России в них удалось привлечь 725 млрд рублей инвестиций. При этом в 2016 году было привлечено 175 млрд рублей. Всего в России введены или строятся 166 индустриальных парков и создано 125601 рабочее место.

Вместе с традиционными моделями работы индустриальных парков в Татарстане планируют внедрять схему создания особых экономических зон (ОЭЗ) на примере турецкой "Гебзе". А если опыт окажется положительным - масштабировать его по всей стране, сообщил в пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, сейчас необходимо проработать законодательно вопрос прав и полномочий резидентов из Турции.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос привлечения крупнейшего турецкого оператора "Гебзе", который имеет особые полномочия, у них колоссальный результат. Они готовы прийти в Россию, но прийти не одни, а со своими резидентами. Если придут такие профессиональные управляющие компании (в Татарстан), у нас результат будет совершенно другой. На примере Татарстана мы могли бы эту схему отработать", - сказал он, добавив, что дальше по этому пути могут пойти и другие регионы, к примеру, Дальний Восток, так как для развития регионов необходимы профессиональные команды.

Малому бизнесу предложат блокчейн

Помимо традиционных технологий ведения бизнеса, предприниматели обсудили цифровизацию процессов производства и виды инновационной поддержки. К примеру, Корпорация МСП планирует до конца 2018 года оснастить электронный сервис поддержки предпринимательства "Бизнес- навигатор МСП" блокчейн-технологиями, сообщил в пятницу ТАСС глава корпорации Александр Браверман. Бизнес-навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы, содержащей информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. Кроме того, с помощью программы можно рассчитать бизнес-план с учетом выбранной ниши и локации для запуска.

Член экспертного совета при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян отметила ТАСС, что блокчейн и данный электронный сервис вполне совместимы. По ее словам, блокчейн сразу решает несколько проблем: проводит быстрые транзакции и предоставляет доступ к информации сразу нескольким организациям.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес- планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме одного окна к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

О бизнес-форуме в Казани

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" прошел в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем принимали участие около 4,4 тыс. человек. Предприниматели со всей России обсудили вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии.

Организатором форума выступает Министерство экономики Татарстана.