На Ставрополье построят Центр агрохимических технологий до конца 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Минерально-химическая компания "Еврохим" построит в Ставропольском крае Центр агрохимических технологий, планируется, что объект начнет работу уже в 2018 году. Соглашение о намерениях было подписано в пятницу между компанией, правительством края и группой компаний "Агрико" на Международном инвестиционном форуме "Агроюг-2017" в Ставрополе.

"Инвестиции составят около 150 млн рублей, они не столь значительны, но уникальность проекта заключается в том, что впервые агрохимический исследовательский центр строится в постсоветской России. У нас существуют институты, учебные заведения, но с нуля в полном объеме строительство идет впервые", - сообщил журналистам генеральный директор ООО "Еврохим Трейдинг Рус" Максим Серегин.

По словам Серегина, центр будет построен в Изобильненском районе на базе предприятия "Золотая Нива", входящего в состав агрохолдинга "Агрико". Объект будет включать в себя участки для полевых опытов, аналитический комплекс для агрохимических, фитосанитарных исследований и экологического мониторинга.

"Сейчас нужно смотреть, насколько эффективно применяются существующие удобрения и предлагать новые решения и технологии для повышения эффективности сельскохозяйственного бизнеса. Мы предполагаем, что строительство займет около года, в конце следующего года мы планируем введение объекта в эксплуатацию", - отметил генеральный директор.

Предприятия компании "Еврохим" производят азотные и фосфорные удобрения, продукцию органического синтезаи железорудный концентрат. Производственные предприятия компании расположены в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве, США и России, штат сотрудников насчитывает более 23,4 тыс. человек.