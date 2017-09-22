Путин потребовал разработать методику для оценки эффективности льгот

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать методику оценки эффективности предоставления регионами налоговых льгот различным компаниям.

"Прошу Минфин, вообще правительство разработать методику - как можно быстрее это сделать - определения эффективности предоставления льгот", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

Он отметил, что льготы зачастую могут раздаваться "кому угодно и как угодно - своим да нашим". "А нужно не своим да нашим, а тем, кто эффективно работает в экономике региона, и эта эффективность должна быть определена по методике", - заключил глава государства.