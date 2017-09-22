Глава Адыгеи доложил Медведеву о смене структуры сельского хозяйства в республике

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи приняли решение изменить структуру сельского хозяйства в республике, сделав акцент на овощеводстве и садоводстве, сообщил в пятницу глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ, которое в Адыгее провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Несмотря на достигнутые положительные результаты, ввиду относительно небольшой площади пашни принято решение изменить структуру сельского хозяйства в республике. Большое внимание в последние годы уделяется садоводству интенсивного типа, и мы убедились в эффективности данного направления. Сегодня у аграриев нет трудностей со сбытом овощей, плодов и ягод, успешно развивается производство грецкого ореха и фундука", - сказал глава Адыгеи.

Глава республики назвал еще ряд причин изменения структуры сельского хозяйства. В их числе - техническая и технологическая модернизация возделывания зерновых ведет к сокращению рабочих мест в сельской местности. Вместе с тем, развитие производства плодовых и ягодных культур стимулирует создание дополнительных рабочих мест на селе, что способствует сокращению оттока сельского населения.

"Благодаря данному направлению деятельности уровень доходов населения постоянно растет. На сегодняшний день выращивание ягодных культур приносит личному подсобному хозяйству площадью земельного участка 30 соток дополнительно от 300 до 400 тысяч рублей", - сказал Кумпилов.

Глава республики отметил, что одним из новых и перспективных направлений растениеводства в Адыгее является выращивание ягодных культур, в особенности земляники садовой. Это одна из самых ранних ягод, которая наряду с крымской поставляется на российский рынок. Общая площадь земляники во всех категориях хозяйств республики сейчас составляет 800 гектаров, из них 200 гектаров культуры были высажены в 2016 году. В 2017 году валовой сбор земляники в хозяйствах всех категорий составил более пяти тысяч тонн.

Как прокомментировали ТАСС в минсельхозе Адыгеи, в регионе есть сертифицированный питомник, где землянику садовую выращивают по интенсивной технологии - под капельным орошением, как и в фруктовых садах интенсивного типа. Этот метод был перенят у итальянских партнеров республики - садоводов Южного Тироля, с которыми успешно сотрудничают аграрии региона.