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Эксперт: рост рынка лизинга до конца 2017 года может составить более 25%

Экономика и бизнес
22 сентября, 20:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, сентября. /ТАСС

Дополнительным стимулом развития рынка является снижение базовых ставок

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Рынок российского лизинга в 2017 году после двух лет стагнации показывает заметный рост, который может достигнуть 25% по итогам года, в дальнейшем основным драйвером роста рынка станет транспортная отрасль. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "Газпромбанк лизинг" Максим Агаджанов на форуме "Нева-2017", который завершился в пятницу в Петербурге.

"Я говорю в общем о рынке российского лизинга, последние два года он действительно стагнировал, были на то определенные предпосылки. Год не закончился, но мы ожидаем, что в 2017 году рост будет порядка 25 процентов относительно прошлого года, а может быть, и больше. Драйвером, безусловно, станет транспортная отрасль, авиация, железнодорожный и водный транспорт, автомобильный транспорт", - сказал Агаджанов.

По его словам, в российском лизинговом портфеле доля транспорта сегодня составляет более половины, а в ближайшие годы может увеличиться из-за необходимости обновления судов. "Судостроение невозможно без заказов на него со стороны судовладельцев и со стороны перевозчиков. Есть ряд факторов: поддержка государства, невозможность в дальнейшем продлевать срок службы того флота, который есть - на балансе есть суда 30 и 40 лет, и они уже нерентабельны", - считает эксперт.

Дополнительным стимулом развития рынка, по мнению Агаджанова, является снижение базовых ставок. "Программа Фонда развития промышленности позволяет субсидировать до 27% от стоимости купли-продажи под 1% годовых. Если стоимость судна не превышает 500 млн рублей, 27% от стоимости государство готово профинансировать под 1%. Если высчитать эти 27% и то, что финансирует банк или лизинговая компания, получается ставка 5-6% на круг", - пояснил он и добавил, что все эти факторы позволяют полагать, что рынок будет развиваться.

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