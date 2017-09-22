Адыгея планирует вырастить в садах интенсивного типа на 10% яблок больше

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Валовый сбор яблок, выращиваемых в Адыгее в фруктовых садах интенсивного типа, в этом году вырастет более чем на 10% - до 17 тыс. тонн, сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов на совещании о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ, которое в республике провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Сады интенсивного типа по состоянию на начало года занимали площадь 1857 га. В текущем году планируется закладка 200 га садов интенсивного типа. В минувшем году валовый сбор яблок составил 15 тыс. тонн, а по итогам текущего года ожидается 17 тыс. тонн", - сказал он.

Кумпилов отметил, что в республике принято решение сделать акцент на овощеводстве и садоводстве. Большое внимание в последние годы уделяется садоводству интенсивного типа, и власти региона убедились в эффективности данного направления. Сегодня у аграриев Адыгеи нет трудностей со сбытом овощей, плодов и ягод, успешно развивается производство грецкого ореха и фундука. Орехоплодные занимают площадь 587 га, из которых 197 га заложено в 2016 году.

Как прокомментировали ТАСС в минсельхозе республики, стремительное развитие яблочного бизнеса в регионе стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны государства. На субсидии садоводам в этом году направлено 70,6 млн рублей, что вдвое больше финансирования за минувший год. И это дополнительный стимул для развития бизнеса, который позволит предпринимателям расширить площади садов, выращиваемых по итальянской технологии с использованием капельного орошения, на 40%.

"Бизнесмены строят и холодильные установки для хранения яблок. В частности, среди завершаемых к концу года инвестиционных проектов - строительство фруктохранилища и закладка питомника площадью 17,8 га в Гиагинском районе компанией "Агро-центр". Еще одно фруктохранилище от компании "Юмикс" общим объемом шесть тыс. тонн, а также цех сортировки и калибровки фруктов начнут функционировать в Майкопском районе", - сказал собеседник агентства.

Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее в конце 2010 года, после того как делегация предпринимателей региона побывала с визитом в автономной провинции Больцано - Южный Тироль. Специалисты из Итальянской Республики курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок.