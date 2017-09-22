Почти 2,5 тыс. электронных виз выдано на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Иностранные граждане получили почти 2,5 тыс. электронных российских виз для въезда через Свободный порт Владивосток за полтора месяца, прошедшие с начала их выдачи. Как сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, в основном это граждане Китая и Японии.

Возможность получить электронную визу появилась с 1 августа 2017 года у граждан 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд (сейчас можно въехать только в Приморский край, во Владивостоке работают два пункта пропуска).

"За полтора месяца действия упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток выдано 2459 электронных виз. 892 человека уже воспользовались ей для въезда в Приморье", - говорится в сообщении.

Иностранцы в основном оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу, сообщают в министерстве. Больше всего виз - 1188 - выдано гражданам Китая, из этой страны во Владивосток уже въехали 387 человек. Граждане Японии получили 898 электронных виз, 482 из них уже посетили Приморье.

Подать заявку на получение электронной визы могут граждане Брунея, Индии, Китая, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

С 1 января 2018 года применение электронной визы расширится, с ее помощью можно будет въехать на Камчатку и в Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска (сейчас работают два во Владивостоке - морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи).