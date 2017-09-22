Архангельская область начнет сотрудничать с Сербией в экономике, туризме и науке

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Архангельская область начнет сотрудничать с Автономным краем Воеводина (Сербия) в экономике, туризме, культуре, науке и образовании. Об этом на встрече с официальной делегации Воеводины во главе с заместителем председателя правительства региона, краевым секретарем по экономике и туризму Иваном Джоковичем сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"При поддержке Министерства иностранных дел России мы вышли с инициативой об установлении двусторонних отношений с автономным краем Воеводина по ряду направлений, в том числе экономике, торговле, образовании, культуре и туризму. Соглашение сейчас находится в стадии подготовки. Нет сомнений, что это станет началом нового этапа развития наших отношений", - сказал Орлов.

Делегация Воеводины впервые посетила Архангельскую область в рамках Маргаритинской ярмарки, которая с 21 по 24 сентября проходит в Архангельске. Воеводина намерена подписать с Архангельской областью соглашение между правительством Архангельской области и Автономным краем Воеводина (Республика Сербия) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

"Это будет первое соглашение между Автономным краем Воеводина и российским регионом. И оно будет подписано с Архангельской областью", - сказал ТАСС Джокович.

Яблоки, рыба и пршут

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, у Архангельской области небольшой торговый оборот с Сербией. "$3,46 млн США - это капля в море. Мы видим большой потенциал, - сказал ТАСС Фоменко. - Нас интересует прежде всего сельскохозяйственная продукция, которая отличается высоким качеством и доступной ценой. Мы считаем - идеальное соотношение цены и качества".

В торговых сетях Архангельска сербские товары представлены в небольшом объеме. В основном это овощи и фрукты, преимущественно яблоки. "Торговые сети Архангельской области уже торгуют сербской продукцией, но это очень узкий ассортимент: по вину, по сыру. Разговор шел, кстати, и про пршут - это хамон по- восточноевропейски", - сказал ТАСС министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков.

"Наш регион - крупнейший [в Сербии] поставщик фруктов и овощей в Европу. У нас 4 винных завода, конечно, не таких известных, как Италии или Франции, но тоже интересных", - сказал Джокович, отметив, что Воеводина заинтересована в Архангельской области как рынке сбыта продукции АПК, а их, в свою очередь, интересует рыба из Архангельска.

Лесопромышленные кластеры и высокие технологии

Архангельская область поставляет в Сербию продукцию лесопромышленного комплекса, но, как сказал Фоменко, это тоже небольшие объемы. "В первую очередь нас интересует продукция ЛПК: материалы для производства мебели, бумага, картон, особенно тарный картон для транспортировки продукции", - пояснил Джокович.

"Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать межкластерное взаимодействие. Так, в крае Воеводина, равно как и в Архангельской области, у наших коллег сформирован лесопромышленный кластер. Поэтому, как уже обозначил господин Джокович, сейчас формируется межкластерное взаимодействие между нашими регионами. Мы уже договорились, что подумаем, каким образом по линии международной кооперации кластеров сможем обмениваться как товарами, так и технологиями", - пояснил Вуйменков.

Глава сербской делегации заметил, что для них интересен так же опыт Архангельской области в судостроении и машиностроении, а также в производстве наноматериалов.

Наноразработки и туризм

Северный Арктический федеральный университет сотрудничает с Университетом Нови-Сада - крупнейшим вузом Воеводины - с 2012 года. "Мы сотрудничаем по направлению "строительство и инжениринг", - рассказала ТАСС начальник управления международного сотрудничества Любовь Зарубина. - Ученые совместно разработали наноматериал, который затем испытывали в лабораториях университета с участием профессоров и молодых ученых университета Нови-Сада. Данный материал прошел сертификацию и будет использоваться для защиты памятников архитектуры".

Зарубина пояснила, что в планах расширение сотрудничества с сербскими коллегами не только по направлению "строительство", а также в сфере исследований по энергетике, по образованию и лингвистике. "Будет наше предложение по развитию академического туризма, поскольку у нас есть наработки по проведению школ русского языка и культуры с разнообразной программой знакомства с регионом с изучением основ русского языка, что может быть интересно как для студентов, так и для населения Воеводины", - сказала представитель университета.

В свою очередь Джокович рассказал, что Воеводина - это край, где протекает река Дунай, он славится геотермальными источниками и средневековыми монастырями. "Мы в 20 раз меньше по площади, чем Архангельская область, но население у нас 2,1 млн человек. В регионе 21 национальное меньшинство и 6 официальных языков".

На территории региона располагается большинство крупных предприятий с российским участием. ОАО "Газпром нефть", акционер компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), инвестировало в экономику Сербии свыше 2,5 млрд евро. В компании работают специалисты, которые учились в университете Нови-Сада.

Планируется, что соглашение между правительством Архангельской области и Автономным краем Воеводина Республики Сербия будет подписано в первой половине 2018 года.