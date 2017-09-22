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Госкомпании готовы вложить в экономику Дальнего Востока 4,4 трлн руб.

Экономика и бизнес
22 сентября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Реализация проектов из "дальневосточных разделов" подразумевает создание новых рабочих мест

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские госкомпании готовы включить в свои инвестиционные программы "дальневосточные разделы" и вложить в экономику макрорегиона 4,4 трлн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

В сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин поставил правительству России задачу обеспечить приоритетный характер финансирования отраслей социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний. После правительством было принято решение о создании так называемых дальневосточных разделов в 27 госпрограммах, которые будут включать в себя специальные мероприятия и целевые показатели именно для Дальнего Востока. Работа по формированию этих разделов находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Общая сумма финансирования "дальневосточных разделов" девяти ключевых госпредприятий России ["Газпром", "Ростех", "Роснефть", "Алроса", "Транснефть", "Русгидро", РЖД, "Аэрофлот", АИЖК] составляет 4,4 трлн рублей", - приводит пресс-служба слова замглавы Минвостокразвития Артура Ниязметова.

По данным министерства, реализация проектов из "дальневосточных разделов" подразумевает создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет и налоговой базы, а также улучшение качества жизни в макрорегионе.

Одним из значимых станет проект "Газпрома", который в течение 10 лет намерен реализовать восточную газовую программу. Ее целью является обеспечение надежного газоснабжения и создание экспортного потенциала на Дальнем Востоке России.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, уже подготовлена ресурсная база объемом более 5 трлн кубометров газа, обустроены Сахалинский, Камчатский, Якутский и Иркутский центры газодобычи, построены крупные магистральные газопроводы. Кроме того, принято решение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 42 млрд кубометров газа в год. "После ввода в эксплуатацию это предприятие станет вторым по мощности ГПЗ в мире", - приводит пресс-служба слова Миллера.

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