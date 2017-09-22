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Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше января

Экономика и бизнес
22 сентября, 20:19 UTC+3 ВЕНА Юлия Хазагаева, Ольга Дедяева

Члены комитета не сделали рекомендаций по дальнейшей реализации соглашения

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© EPA/LISI NIESNER

ВЕНА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева, Ольга Дедяева/. Пятое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшееся в пятницу в Вене, вопреки ожиданиям завершилось без сенсаций.

Министры не вынесли никаких рекомендаций по дальнейшей реализации соглашения, оставив открытым вопрос изменения параметров сделки, включая возможность продления договоренностей.

Пятничная встреча оказалась самой короткой в практике ОПЕК и продлилась всего 2,5 часа. На ней министры не только подвели итоги исполнения сделки (116% в августе и 99% за восемь месяцев), но и обсудили основные пункты повестки дня: пролонгацию договоренностей после марта 2018 года, мониторинг экспорта нефти в рамках реализации соглашения, а также возможные действия в отношении растущей добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств ее сокращать.

Решение примут в январе

На многочисленные вопросы журналистов, что же министры думают о продлении соглашения, которое истекает в марте 2018 года, самый исчерпывающий ответ дал российский министр энергетики Александр Новак, который сопредседательствует в комитете с министром нефти Кувейта Исамом аль-Марзуком.

"На мой взгляд, реально мы можем к этому вопросу подойти обоснованно не раньше января следующего года. Если вы помните, мы продлевали сделку на девять месяцев в мае, фактически за один-полтора месяца до окончания срока первоначальных договоренностей. Вы сегодня, за семь месяцев до окончания сделки, хотите услышать от нас что-то невозможное. Невозможно сейчас сказать, будем ли мы продлевать сделку или не будем", - заявил Новак.

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Кувейтский министр добавил, что ситуация на рынке все время меняется и, возможно, сценарии развития рынка в 2018 году станут понятны не раньше следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 30 ноября. Он также заявил, что сейчас нет необходимости пересматривать квоты участников соглашения сторону увеличения. "Все идет хорошо и при текущих параметрах", - сказал аль-Марзук.

Однако, по мнению аналитика "Фридом Финанс" Богдана Зварича, ОПЕК и партнеры будут вынуждены продлить соглашение минимум до начала 2019 года, а то и до середины. "Рынок сейчас практически стабилен, и в случае сворачивания соглашения нефть вполне может упасть в диапазон $35-40 за баррель, что невыгодно большинству стран, участвующих в соглашении. Насколько я помню, у Саудовской Аравии бюджет верстается без дефицита при цене примерно $80 за баррель. Поэтому, самой собой, для них нефть по $55 намного лучше, чем по $35. Сворачивать соглашение при таком положении дел не имеет никакого смысла", - пояснил аналитик.

При этом, уверен он, падение цен в случае завершения сделки совершенно не ударит по американским сланцевым производителям: "Они достаточно активно хеджировали свои будущие поставки. Поэтому какое-то время они будут жить достаточно неплохо".

Решение для льготников

Впервые в заседании комитета по мониторингу приняли участие Ливия и Нигерия. Присутствие госминистра нефти Нигерии Ибе Качикву и главы национальной нефтяной компании Ливии Мустафы Саналлы требовалось для того, чтобы обсудить рост добычи в этих странах. В ОПЕК уже не раз уже выражали обеспокоенность тем, что пользующиеся льготным правом не сокращать добычу Ливия и Нигерия увеличили производство, что снижает эффект от сокращения добычи в других странах.

Однако и здесь обошлось без интриги. Вопреки ожиданиям прессы комитет не вынес рекомендаций об ограничениях для этих стран. Нигерийский министр подтвердил данное еще в июле обещание стабилизировать добычу на отметке 1,8 млн баррелей в сутки, которая сейчас, по его словам, находится на уровне 1,7 млн баррелей. Определить потолок добычи для Ливии также пока не удалось из-за ее нестабильности, сообщили министры по итогам заседания комитета.

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Решения в отношении Ливии и Нигерии пока принимать рано, отметил Новак, добавив, что страны выразили готовность заморозить или даже сократить добычу на 2-3% "по достижении определенного уровня добычи".

"Я бы на месте ОПЕК обсуждал вопрос о том, как загнать льготников в общие рамки. Потому что те 1,25 млн баррелей сокращения, которые дал ОПЕК, - они были с лихвой компенсированы ростом добычи Ливии и Нигерии. Получается, что две страны выехали за счет десятка других", - рассуждает аналитик Fitch Максим Эдельсон.

Однако эта мера может снять напряжение среди участников сделки, но не на глобальном рынке нефти, которое связано с избытком запасов. "С запасами большая проблема - они все еще на пятилетних максимумах. Причем это запасы не производителей, а покупателей. Рынок перенасыщен, и снижения запасов не ожидается", - констатирует Эдельсон.

Итоги встречи

Кстати, именно с данных о глобальных запасах нефти министры и начали пятничную встречу. В приветственном слове для журналистов они сообщили, что сейчас запасы всего на 170 млн баррелей выше пятилетней нормы, тогда как в начале года показатель превышал ее на 340 млн баррелей.

На вопрос, удастся ли участникам соглашения избавиться от излишков к марту 2018 года, четкий ответ получить не удалось.

В коммюнике, которое раздали журналистам по итогам заседания комитета, сообщалось, что "комитет продолжит мониторить факторы, влияющие на ребалансировку рынка. Все опции [по изменению параметров сделки] остаются открытыми для обсуждения, чтобы убедиться в их эффективности".

Следующая встреча министерского мониторингового комитета назначена на 29 ноября - за день до основной конференции в Вене.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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