Ставрополье планирует собрать рекордный урожай в 2017 году

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ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют довести в 2017 году урожай до рекордного уровня в 10,6 млн тонн. В 2016 году в Ставропольском крае был установлен новый рекорд урожая зерновых - собрано 9,2 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2015 году, об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил в пятницу на совещании, которое председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Адыгее.
"В этом году Ставрополье устанавливает новый исторический максимум по валовому намолоту зерна. По итогам жатвы ставропольский "каравай" уже составил 9,3 млн тонн. По завершению уборки кукурузы этот показатель может достичь 10,6 млн тонн", - процитировала Владимирова пресс-служба губернатора.
В числе проблем селян Владимиров отметил сокращение прибыли хозяйств из-за падения цены на пшеницу - зерно подешевело почти на 25%. "Для решения этих проблем губернатор предложил рассмотреть возможность внедрения субсидирования экспортных перевозок зерна, а также проведения государственных закупочных интервенций по зерну с участием сельхозпроизводителей края", - сообщили в пресс-службе.