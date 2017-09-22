Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополье планирует собрать рекордный урожай в 2017 году

Экономика и бизнес
22 сентября, 20:21 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 22, сентября. /ТАСС

В 2016 году в Ставропольском крае был установлен новый рекорд урожая зерновых - собрано 9,2 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2015 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют довести в 2017 году урожай до рекордного уровня в 10,6 млн тонн. В 2016 году в Ставропольском крае был установлен новый рекорд урожая зерновых - собрано 9,2 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2015 году, об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил в пятницу на совещании, которое председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Адыгее.

"В этом году Ставрополье устанавливает новый исторический максимум по валовому намолоту зерна. По итогам жатвы ставропольский "каравай" уже составил 9,3 млн тонн. По завершению уборки кукурузы этот показатель может достичь 10,6 млн тонн", - процитировала Владимирова пресс-служба губернатора.

В числе проблем селян Владимиров отметил сокращение прибыли хозяйств из-за падения цены на пшеницу - зерно подешевело почти на 25%. "Для решения этих проблем губернатор предложил рассмотреть возможность внедрения субсидирования экспортных перевозок зерна, а также проведения государственных закупочных интервенций по зерну с участием сельхозпроизводителей края", - сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Владимиров, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама