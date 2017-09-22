S&P изменило прогноз по рейтингам Бинбанка со "стабильного" на "развивающийся"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные рейтинги "В" российского Бинбанка в список на пересмотр с "развивающимся" прогнозом.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, до данного действия прогноз по ним был "стабильный".
Вместе с тем, агентство подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне "В".
В S&P ожидают, что меры регулятора в отношении банка смогут предотвратить истощение буфера ликвидности кредитной организации, а также помочь стабилизировать доверие клиентов. Вывести рейтинги Бинбанка из списка с "развивающимся" прогнозом эксперты агентства планируют в течение 90 дней.
Ранее сообщалось, что ЦБ в результате санации Бинбанка станет владельцем не менее 75% обыкновенных акций кредитной организации.