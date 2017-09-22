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Центры поддержки экспорта и предпринимательства будут созданы в Карелии

Экономика и бизнес
22 сентября, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Центр поддержки экспорта должен обеспечить продвижения карельской продукции и услуг на зарубежные рынки

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центры поддержки экспорта и малого и среднего предпринимательства будут созданы в Карелии на базе Корпорации развития республики, сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"На базе Корпорации развития Карелии будут созданы Центр поддержки экспорта и Центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Субсидии на создание и развитие региональных центров будут предоставлены Корпорации развития республики из регионального бюджета: 5,7 млн рублей на развитие Центра поддержки экспорта и 4,4 млн рублей на развитие Центра поддержки предпринимательства", - указано в сообщении пресс-службы.

Согласно соглашениям, подписанным между корпорацией и министерством экономического развития и промышленности региона, центр поддержки предпринимательства проведет обучение 180 бизнесменов, организует консультации для предпринимателей по всем вопросам ведения бизнеса: от сопровождения деятельности и подбора персонала, до получения кредитов.

Центр поддержки экспорта должен обеспечить продвижения карельской продукции и услуг на зарубежные рынки.

По данным министерства экономического развития и промышленности Карелии, в республике насчитывается почти 27 тыс. субъектов МСБ. В предпринимательской сфере занято более 65 тыс. человек - каждый четвертый занятый в экономике региона.

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