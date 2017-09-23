Глава РФПИ: позитивный прогноз Fitch подтверждает предпосылки для повышения рейтинга РФ

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/. Позитивный прогноз агентства Fitch подтверждает наличие предпосылок для повышения кредитного рейтинга России, заявил ТАСС генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились, что подтверждает позитивный прогноз агентства Fitch", - заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что улучшение прогноза произошло во многом благодаря эффективным мерам в экономике, предпринятым руководством страны.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного". Сам рейтинг агентство подтвердило на уровне "BBB-". В Fitch ожидают, что "дефицит федерального бюджета сократится в 2017 году до 2% ВВП с 3,4% в 2016 году и достигнет целевого показателя в 0% в 2019 году". По мнению агентства, "ВВП РФ в 2017 году вырастет на 2%, а в 2018-19 гг рост экономики России в среднем составит 2,1%".

Ранее 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом.