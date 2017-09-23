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Цукерберг намерен продать в ближайшие 1,5 года до 75 млн акций Facebook

Экономика и бизнес
23 сентября, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, сентября. /ТАСС

В 2015 году основатель соцсети и его супруга пообещали до конца жизни раздать 99% акций Facebook на благотворительность

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что он и его супруга Присцилла Чан планируют продать в ближайшие 1,5 года до 75 млн принадлежащих им акций компании. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу на своей странице в одноименной социальной сети.

"Я рассчитываю продать от 35 млн до 75 млн акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы спонсировать нашу [благотворительную] работу в сферах образования, науки и защиты прав", - отметил Цукерберг. При этом он подчеркнул, что планирует сохранять контроль над компанией с правом голоса в совете директоров в течение еще как минимум 20 лет.

В 2015 году Цукерберг и Чан пообещали до конца жизни раздать 99% акций Facebook, которыми они владеют, на благотворительность.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей. В настоящее время Цукерберг является главой компании, его капитал оценивался журналом Forbes более чем в $70 млрд.

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