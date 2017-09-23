Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ООН заявили о создании Банка технологий для помощи наименее развитым странам

Экономика и бизнес
23 сентября, 2:27 UTC+3 ООН ООН 23, сентября. /ТАСС

Указанная структура должна содействовать в обеспечении беднейших государств доступом к технологиям и инновациям

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество выполнило один из пунктов повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - создало механизм для технологической помощи беднейшим государствам. Об этом заявила в пятницу первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на встрече группы, занимающейся проблемами наименее развитых стран.

"Сегодня я хотела бы отметить вместе с вами выполнение первой цели повестки дня в сфере устойчивого развития до 2030 года, цели 17.8", - подчеркнула она. Данный пункт плана предполагает "вывод на режим полномасштабного функционирования Банка технологий для наименее развитых стран". Указанная структура должна содействовать в обеспечении беднейших государств доступом к технологиям и инновациям.

Мохаммед сообщила, что "Банк технологий для наименее развитых стран воплощен в жизнь". Он базируется в Турции. Первый заместитель генсека ООН выразила признательность властям этой страны за активное содействие в реализации данного проекта.

Как указала Мохаммед, "теперь наш общий долг заключается в том, чтобы превратить его [Банк технологий] в эффективный механизм для укрепления научного, технологического и инновационного потенциала наименее развитых стран". "Я прошу государства-члены ООН и другие заинтересованные стороны, в том числе частный бизнес и фонды, активно финансировать банк, чтобы он раскрыл свой потенциал", - отметила она.

Банк технологий должен оказывать финансовое и иное содействие беднейшим государствам в получении необходимой научной литературы и материалов, организации сотрудничества в исследовательской сфере с другими сторонами. Кроме того, в число задач данной структуры входит привлечение средств для развития научно-исследовательской базы в указанных государствах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при ДТП в Калининграде увеличились до девяти человек
2
Порошенко: размещение миссии ООН в Донбассе - кратчайший путь установления мира
3
В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек
4
Во Владивостоке отметят День тигра
5
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
6
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама