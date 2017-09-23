В ООН заявили о создании Банка технологий для помощи наименее развитым странам

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество выполнило один из пунктов повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - создало механизм для технологической помощи беднейшим государствам. Об этом заявила в пятницу первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на встрече группы, занимающейся проблемами наименее развитых стран.

"Сегодня я хотела бы отметить вместе с вами выполнение первой цели повестки дня в сфере устойчивого развития до 2030 года, цели 17.8", - подчеркнула она. Данный пункт плана предполагает "вывод на режим полномасштабного функционирования Банка технологий для наименее развитых стран". Указанная структура должна содействовать в обеспечении беднейших государств доступом к технологиям и инновациям.

Мохаммед сообщила, что "Банк технологий для наименее развитых стран воплощен в жизнь". Он базируется в Турции. Первый заместитель генсека ООН выразила признательность властям этой страны за активное содействие в реализации данного проекта.

Как указала Мохаммед, "теперь наш общий долг заключается в том, чтобы превратить его [Банк технологий] в эффективный механизм для укрепления научного, технологического и инновационного потенциала наименее развитых стран". "Я прошу государства-члены ООН и другие заинтересованные стороны, в том числе частный бизнес и фонды, активно финансировать банк, чтобы он раскрыл свой потенциал", - отметила она.

Банк технологий должен оказывать финансовое и иное содействие беднейшим государствам в получении необходимой научной литературы и материалов, организации сотрудничества в исследовательской сфере с другими сторонами. Кроме того, в число задач данной структуры входит привлечение средств для развития научно-исследовательской базы в указанных государствах.