Moody's понизило суверенный рейтинг Великобритании из-за Brexit

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в пятницу суверенные рейтинги Великобритании с "Aa1" до "Aa2" и изменило прогноз по ним с "негативного" на "стабильный". Связано это с ожидаемым влиянием выхода страны из ЕС, говорится в сообщении агентства.

Среди причин, по которым рейтинги были снижены, агентство называет сомнительность планов британского правительства, касающихся бюджетной консолидации, а также ожидаемое увеличение долгового бремени страны. Согласно прогнозу Moody's, в текущем году госдолг Великобритании приблизится к отметке в 90% ВВП, а в 2019 году он будет составлять около 93% ВВП.

По мнению экспертов агентства, "решение правительства Великобритании покинуть единый рынок ЕС и таможенный союз 29 марта 2019 года негативно отразится на перспективах среднесрочного экономического роста страны". Ожидается, что экономический рост Великобритании будет замедляться, составив 1,5% в 2017 году и 1% в 2018 году.

Бюджетный дефицит, как считают эксперты, сохранится на уровне 3-3,5% от ВВП.

В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с программной речью по Brexit в итальянской Флоренции. Она заявила, что после Brexit Великобритании не подойдет ни членство в Европейской экономической зоне, ни модель торгового соглашения европейского сообщества с Канадой. Она также высказалась за то, чтобы переходный период после выхода страны из состава ЕС продлился 2 года.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.