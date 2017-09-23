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Силуанов: состояние экономики дает основания в ближайшее время повысить рейтинг страны

Экономика и бизнес
23 сентября, 9:05 дата обновления: 23 сентября, 9:09 UTC+3

Накануне Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-"

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Министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/. Министр финансов Антон Силуанов назвал повышение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch логичным решением, отражающим усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности.

Накануне Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-".

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"Вместе с тем, считаю, что текущее состояние нашей экономики, взвешенная фискальная политика, низкая инфляция, предсказуемый курс рубля и снизившаяся зависимость от внешней конъюнктуры в ближайшей перспективе могут дать основания рейтинговым агентствам повысить рейтинг", - отметил он.

Силуанов также подчеркнул, что агентство дало высокую оценку проводимой бюджетной политике и особо отметило принятие бюджетного правила как фактор бюджетной стабильности.

Ранее агентство Fitch сообщило, что ожидает, что дефицит федерального бюджета сократится в 2017 году до 2% ВВП с 3,4% в 2016 году и достигнет целевого показателя в 0% в 2019 году. По мнению агентства, ВВП РФ в 2017 году вырастет на 2%, а в 2018-19 годах рост экономики России в среднем составит 2,1%.

15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом.

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