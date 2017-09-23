Эксперт: российские заводы смогут отказаться от импортного оптоволокна через девять лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представители компаний, заводов, эксперты в сфере телекоммуникационных технологий считают, что с учетом нынешней доли импортного оптоволокна в 90% на российском рынке перейти на отечественное сырье удастся не сразу. Осложняет задачу, в частности, высокая цена отечественного продукта.

В середине сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению заявил, что в ближайшие годы Россия должна сократить импорт оптического волокна и предоставить возможность отечественным производителям занять свое место на внутреннем рынке. Премьер-министр уверен, что для осуществления поставленной задачи имеются все предпосылки.

По мнению начальника департамента технологического развития и инноваций ПАО "МРСК Северного Кавказа" Александра Десюка, на импортозамещение в этой сфере нужно время. "Потребуется не менее 7-9 лет", - считает Десюк.

Единственный в своем роде

Первый в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна АО "Оптиковолоконные системы" начал работу в Мордовии в 2015 году. Предприятие входит в республиканский кластер "Волоконная оптика и оптикоэлектроника" и является единственным в своем роде на всю Россию. Разработка новых технологий, а также подготовка специалистов для кластера проходит в Инжиниринговом центре волоконной оптики на базе МГУ имени Огарева.

Созданный в республике фундамент для развития пока еще новой в стране отрасли оптиковолоконного приборостроения позволил заводу уже в августе 2017 года выпустить миллионный километр отечественного волокна. В пресс-службе АО "Оптиковолоконные системы" отметили, что на сегодняшний день ежемесячный выход волокна составляет более 100 тыс. км. Однако даже такой объем, по словам директора предприятия Андрея Николаева, не может полностью удовлетворить потребности отрасли.

"Рынок оптического волокна в мире растет быстрыми темпами. В первом полугодии 2017 года рост составил более 10% в сравнении с 2016 годом. Ожидается, что к 2020 году потребление волокна в мире превысит 500 млн км. На этом фоне АО "Оптиковолоконные системы" развивает собственное производство и рассматривает варианты модернизации производства для увеличения мощностей завода до 5-10 млн км оптического волокна в год", - сказал Николаев.

В 2017 году предприятие планирует произвести 2,2 млн км оптического волокна, что составит 50% от объема российского рынка. В настоящее время мощности завода работают не только на отечественный рынок - предприятие поставляет оптоволокно в Белоруссию, Китай, Австрию, Великобританию, Чехию и Польшу.

200 тыс. км ВОЛС

Оптическое волокно производства российского предприятия прошло успешное тестирование на возможность использования при строительстве объектов связи "Ростелекома". Компания уже использует российский кабель с применением отечественного волокна в реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства.

Согласно проекту, в 14 тыс. малых сельских поселений по всей России должен появиться высокоскоростной интернет. Для этого предстоит построить около 200 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Отечественное волокно компания планирует применять и в рамках федерального проекта по подключению к интернету больниц и поликлиник. "Всего почти 14 тыс. медицинских учреждений будут подключены к Интернету и единой системе хранения данных. В соответствии с техническими требованиями к оптическим кабелям допускается применение отечественного оптического волокна для реализации обоих проектов", - сообщили ТАСС в пресс-службе макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком".

Скепсис и осторожность

Несмотря на тот факт, что оптоволокно производства российской компании "Оптиковолоконные системы" прошло успешное тестирование на возможность использования при строительстве объектов связи и получило соответствующий сертификат, специалисты пока настороженно относятся к российскому продукту. Так, директор ростовского завода "Полимет", производящего кабели, в том числе волоконно-оптические, Виктор Веретенников скептически настроен по отношению к отечественному сырью.

"Я пока опасаюсь брать оптоволокно российского производства. Кроме того, оно дороже импортного, так как материалы для его производства все равно закупаются за рубежом", - сказал Веретенников.

При этом, по его словам, в последние годы российские производители волоконно-оптических линий связи все чаще сталкиваются с нехваткой оптоволокна. "По своему предприятию могу судить о том, что поставки сократились. У нас есть довольно крупные контракты на производство волоконно-оптических кабелей, и мы по ним работаем "впритирку" - от поставки до поставки. Если по каким-то причинам очередная поставка не будет произведена в срок, исполнение контрактов окажется под угрозой", - признает руководитель ООО "Полимет".

Импортозамещение в перспективе

В том, что процесс импортозамещения оптоволокна является сложной, но выполнимой задачей, не сомневается начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО "МРСК Северного Кавказа" Десюк. За последние пять лет в Северо-Кавказском регионе построено более 300 км ВОЛС.

"Они используются для технологических нужд в подсистемах передачи телеметрической информации, автоматизированных систем учета и для организации диспетчерской и технологической связи", - пояснил Десюк. По его словам, продукция для "МРСК Северного Кавказа" закупается у основных российских производителей кабеля, работающих преимущественно с импортным волокном.

По мнению Десюка, при сохранении цены и качества на конечном потребителе не отразится переход с импортного на отечественное оптоволокно. Другое дело, что на импортозамещение в этой сфере потребуется время. "Нет ничего невозможного, однако сейчас доля импортного волокна на рынке составляет около 90%", - сказал Десюк.

Профессор Самарского национального исследовательского университета имени Королева (кафедра технической кибернетики) Роман Скиданов в свою очередь полагает, что для перехода на отечественное оптоволокно необходимо содействие и меры поддержки экономического характера со стороны государства.

"Перейти на отечественное оптоволокно вполне реально. Технология здесь высокоточная, но достаточно простая, да и специалистов в данной сфере в России хватает. Вопрос в другом: для того чтобы заменить иностранного производителя на внутреннем рынке, нужны цивилизованные меры воздействия со стороны государства. Я имею в виду экономические заслоны для зарубежных компаний, продукцией которых наводнен наш рынок", - отмечает он.

Скиданов добавил, что массовое внедрение российского продукта окончательно станет возможным лишь в случае перехода на крупносерийное производство.