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Узбекистан в 2017 году увеличит добычу газа на 1,5 млрд куб.м

Экономика и бизнес
23 сентября, 13:14 UTC+3 (Узбекистан) 23, сентября. /ТАСС

Рост добычи газа наблюдается впервые за долгие годы, отметил председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов

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ДЖАРКУДУК (Узбекистан), 23 сентября. /ТАСС/. Узбекистан в 2017 году впервые за долгие годы увеличит добычу газа, рост составит 1,5 млрд кубометров, сообщил журналистам председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов.

"В этом году у нас впервые за долгие годы наблюдается рост добычи газа. Относительно прошлого года это будет плюс 1,5 млрд кубометров", - сказал он, уточнив, что по итогам прошлого года было добыто 55 млрд кубометров.

Султанов отметил, что газ в основном идет как на внутреннее потребление, так и на экспорт по нескольким направлениям. "Это северное направление, где мы с "Газпромом" сотрудничаем, и с компанией CNPC - в Китай", - напомнил он.

По словам Султанова, на внутреннем рынке остается до 30 млрд кубометров, объем контракта с "Газпромом" составляет 6 млрд кубометров, с Китаем - 10 млрд кубометров.

Он добавил, что "Узбекнефтегаз" является единственным оператором экспорта газа, и в каком направлении поставляется газ зависит от технических факторов и потребности.

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