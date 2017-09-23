Инвестиции "Лукойла" за 10 лет составят $80-85 млрд

ДЖАРКУДУК /Узбекистан/, 23 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" готовит детальную трехлетнюю программу развития и концептуальную программу на десять лет, за период которой планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн тонн в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд кубометров, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Мы считаем, что за десятилетний период мы должны нарастить 1,1-1,2 млрд тонн запасов, удержать полку добычи нефти в 100 млн тонн. Газа достичь 35-40 млрд кубометров добычи. Сейчас программа редактируется, инвестиции $80-85 млрд будут где-то", - сказал он.

Алекперов отметил, что программа на три года просчитывается детально. "Цену нефти $50 мы закладываем стабильную, и курс рубля в 62-64 за $1. На этой экономике будет делаться трехлетка", - сказал он.

Глава "Лукойла" напомнил, что новую стратегию планируется обсудить с руководством ключевых подразделений.

"Мы впервые в этом году хотим провести обсуждение нашей стратегии совместно с руководителями наших предприятий, 4-5 октября в Когалыме мы собираем всех руководителей наших ключевых подразделений, все вице-президенты примут участие. Мы будем детально делать трехлетнюю программу, десятилетняя будет концептуальной. Потому что мы сегодня не можем на такой длинный период делать прогноз по цене нефти", - сказал он.

Алекперов добавил, что на рассмотрение совета директоров стратегию планируется вынести в конце ноября - начале декабря.

Присутствие за рубежом

Глава "Лукойла" также сообщил, что компания не планирует сокращать присутствие на зарубежных рынках.

"Наше региональное присутствие в Европе позволяет нам обеспечить экспорт дизельного топлива, потребление которого наиболее увеличивается как в Турции, так и в Западной Европе", - добавил он.

В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.

Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.

Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 года, но отложила его разработку из-за падения цен на нефть.