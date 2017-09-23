Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции "Лукойла" за 10 лет составят $80-85 млрд

Экономика и бизнес
23 сентября, 13:12 UTC+3 /Узбекистан/ 23, сентября. /ТАСС

По словам президента компании Вагита Алекперова, добыча нефти при этом сохранится на уровне 100 млн т

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЖАРКУДУК /Узбекистан/, 23 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" готовит детальную трехлетнюю программу развития и концептуальную программу на десять лет, за период которой планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн тонн в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд кубометров, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Мы считаем, что за десятилетний период мы должны нарастить 1,1-1,2 млрд тонн запасов, удержать полку добычи нефти в 100 млн тонн. Газа достичь 35-40 млрд кубометров добычи. Сейчас программа редактируется, инвестиции $80-85 млрд будут где-то", - сказал он.

Алекперов отметил, что программа на три года просчитывается детально. "Цену нефти $50 мы закладываем стабильную, и курс рубля в 62-64 за $1. На этой экономике будет делаться трехлетка", - сказал он.

Глава "Лукойла" напомнил, что новую стратегию планируется обсудить с руководством ключевых подразделений.

"Мы впервые в этом году хотим провести обсуждение нашей стратегии совместно с руководителями наших предприятий, 4-5 октября в Когалыме мы собираем всех руководителей наших ключевых подразделений, все вице-президенты примут участие. Мы будем детально делать трехлетнюю программу, десятилетняя будет концептуальной. Потому что мы сегодня не можем на такой длинный период делать прогноз по цене нефти", - сказал он.

Алекперов добавил, что на рассмотрение совета директоров стратегию планируется вынести в конце ноября - начале декабря.

Присутствие за рубежом

Глава "Лукойла" также сообщил, что компания не планирует сокращать присутствие на зарубежных рынках.

"Наше региональное присутствие в Европе позволяет нам обеспечить экспорт дизельного топлива, потребление которого наиболее увеличивается как в Турции, так и в Западной Европе", - добавил он.

В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.

Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.

Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 года, но отложила его разработку из-за падения цен на нефть.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама