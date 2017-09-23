"Лукойл" рассчитывает урегулировать расхождения по контрактам с Ираном в октябре-ноябре

ДЖАРКУДУК (Узбекистан), 23 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает урегулировать непринципиальные расхождения по новым контрактам с Ираном в октябре-ноябре, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Мы ведем переговоры, 3 октября премьер-министр Ирана прилетает в Москву, у меня обязательно будет встреча с ним. Мы считаем, что мы очень близки, у нас есть ряд непринципиальных расхождений по объемам добычи, по темпам достижения, я уверен, что все это мы в октябре - первой половине ноября мы их все урегулируем", - сказал он.

Алекперов также не исключил привлечения партнеров для реализации проектов в Иране. "С партнерами. Есть партнеры, и иранские, и другие", - сказал он, отвечая на вопрос планирует ли компания работать в стране самостоятельно или с партнерами.

Всего Иран планирует выставить на торги 52 месторождения углеводородов, из которых 29 - нефтяные и 23 - газовые. Среди них проекты Южный Азадеган, Шангуле, Аб Теймур, Абан, Пейдар, Чешме Хош и Дехлоран. Из общего числа месторождений 18 находятся на шельфе. Также на торги будут выставлены 18 разведочных блоков.

Контракт нового типа

В течение последних двух лет Иран разрабатывает контракт нового типа (IPC, Iranian Petroleum Contract). Его основное отличие заключается в предоставлении инвесторам возможности владеть долей в проекте и участвовать в разделе продукции. Прежняя форма сотрудничества Иранской национальной нефтяной компании с иностранными компаниями предусматривала возврат инвестиций. Иран подписал предварительные соглашения с "Газпромом", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Роснефтью", "Татнефтью" и "Зарубежнефтью".

Как сообщалось ранее, "Лукойл" заинтересован в разработке месторождений Аб-Теймур и Мансури.

Глава компании Вагит Алекперов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме говорил, что рассчитывает на подписание контрактов по этим проектам в октябре - ноябре 2017 года, и оценивал извлекаемые запасы каждого из них в 1 млрд тонн.

В июле замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния называл "Лукойл" и "Зарубежнефть" наиболее близкими к подписанию контрактов среди всех российских компаний, претендующих на иранские месторождения.