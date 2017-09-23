"Алроса" произвела изменения в составе и структуре правления компании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Алроса" произвела ряд изменений в составе правления компании и оптимизировала его структуру, сократив количественный лимит до девяти человек. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании сообщении по итогам состоявшегося в субботу в Мирном заседания наблюдательного совета "Алросы".

"До настоящего времени количественный лимит состава правления составлял 13 человек (при этом в правлении оставались три вакантных места). Количественный лимит снижен до девяти человек", - сообщили в компании. Отмечается, что оптимизация структуры правления проведена для того, чтобы обеспечить представительство в нем руководителей, курирующих все основные направления деятельности компании, и исключить дублирование функций представителей.

Кроме того, изменения произошли в самом составе правления. "Из него выведены покинувшие компанию Иван Демьянов и Игорь Куличик, а также продолжающие работу глава Удачнинского ГОК Александр Махрачев, глава Айхальского ГОКа Равиль Санатулов и глава института "Якутнипроалмаз" Александр Чаадаев, поскольку они функционально подотчетны присутствующему в Правлении первому вице-президенту - операционному директору компании Игорю Соболеву. В состав правления включены вице-президент по взаимодействию с органами власти и международной деятельности Сергей Барсуков, вице-президент по экономике и финансам Александр Филипповский и директор филиала "ЕСО "Алроса" Евгений Агуреев", - говорится в сообщении.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.