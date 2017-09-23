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Unilever удвоит выпуск продукции в Петербурге за счет модернизации фабрики

Экономика и бизнес
23 сентября, 13:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, сентября. /ТАСС

По словам представителей компании, новые мощности позволят увеличить экспортные возможности предприятия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Компания Unilever модернизировала фабрику по производству парфюмерной продукции и бытовой химии "Северное сияние" в Петербурге за 2,8 млрд рублей, что позволит удвоить выпуск продукции до 600 млн единиц в год. Церемония запуска новых мощностей состоялась в субботу в присутствии губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, передает коореспондент ТАСС.

"Фабрика имеет долгую историю, когда-то здесь производилась известная советская косметическая продукция. Сегодня это современное высокотехнологичное производство. Приятно, что такая компания, как Unilever, проявляет интерес к инвестированию в Санкт-Петербург", - сказал губернатор, поздравив с открытием новых производственных мощностей.

По словам вице-президента по производству и поставкам Unilever в России Константина Войтикова, новые мощности позволят увеличить экспортные возможности предприятия. Он отметил, что в настоящее время экспортируется 27% продукции в 40 стран.

По данным комитета по инвестициям, проект модернизации оценивается в 2,8 млрд рублей. Ее результатом стало возведение новых производственных мощностей, запуск нового процессорного отделения, трех новых упаковочных линий, реконструкция производственно-складского комплекса.

Фабрика "Северное сияние" основана в 1860 году. Ее слияние с Unilever произошло в 1994 году.

Компания Unilever занимается производством продуктов питания и товаров бытовой химии, в том числе парфюмерии. В России офис компании открыт в 1992 году. В настоящее время Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске. В портфель торговых марок Unilever в России входят Calve, "Балтимор", Rama, Knorr, Ekzo, "Магнат", "Беседа", Lipton, Dove, "Черный жемчуг", Timotei, Rexona, "Лесной бальзам", Domestos и другие.

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