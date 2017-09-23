Минтранс поручил провести оценку потенциальных финансовых рисков "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оценка потенциальных финансовых рисков компании "ВИМ-Авиа" будет проведена до конца 2017 года, при необходимости Росавиация ограничит глубину продаж билетов на рейсы авиаперевозчика. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минтранса.

"23 сентября по поручению Минтранса России в Росавиации возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы ОАО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа". Росавиации поручено проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть "ВИМ-Авиа" с целью определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах в случае наступления обстоятельств, при которых "ВИМ-Авиа" не сможет выполнять рейсы. Росавиация проработает вопрос с авиакомпаниями об увеличении провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах", - говорится в сообщении.

"Будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков "ВИМ-Авиа" по перевозке пассажиров до конца текущего года. При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа", - добавили в Минтрансе, отметив, что работа авиаперевозчика будет восстановлена в ближайшее время.

Ситуация с задержками рейсов находится под контролем Минтранса, заявил журналистам в субботу глава ведомства Максим Соколов.

"Ситуация находится под контролем. Мы сейчас с ним [с руководителем Росавиации Александром Нерадько] обсудили ситуацию. Я дал поручение о возобновлении работы антикризисного штаба. Он соберется уже завтра в 14 часов, следующее заседание - в 8 часов утра в понедельник. Будет предложена модель по сохранению полетов компании "ВИМ-Авиа", - сказал Соколов.

Он отметил, что в рамках штаба будут приниматься точечные решения по регулярным рейсам авиакомпании.

Как ранее сообщали СМИ, из аэропорта Домодедово были задержаны 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным Росавиации, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".