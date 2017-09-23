Минтранс предложит скидки по "Платону" для большегрузов пропорционально пробегу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ в 2018 году представит предложения по скидкам в системе "Платон" для большегрузов пропорционально пробегу, сообщил в субботу журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Мы готовим эту позицию [по скидкам для большегрузов пропорционально пробега] по поручению председателя правительства и в следующем году, когда будут определяться тарифы по системе "Платон" с учетом индексации и других решений, будет предложена не глобальная, но определенная скидка для тех большегрузов, которые осуществляют длительный, большой пробег", - сказал Соколов.

Позиция Росавтодора

В сентябре заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов сообщил, что Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) считает нецелесообразным введение скидок в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" во время действия льготного тарифа.

Как отметил Прончатов, в Минтранс направлена позиция Росавтодора, в которой отмечено, что введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразно, так как это противоречит принципам системы. В связи с этим к вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу, а на данный момент для перевозчиков уже действует льгота в виде заниженного тарифа.

Росавтодор по поручению Минтранса сделал расчеты о возможных вариантах введения скидок на период действия льготного тарифа, по итогам которых они признаны нецелесообразными.

Замглавы ведомства подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Минтранс и правительство.

Позиция Минтранса

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума сообщал, что тариф в системе "Платон" может быть проиндексирован на инфляцию в 2018 году. Говоря о скидках для отдельных категорий перевозчиков, Соколов отметил, что Минтранс такие предложения готовит, но говорить о них преждевременно, так как пока тариф не увеличился. Однако к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, ведомство подготовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с наибольшим пробегом.

Штраф для неплательщиков

Минтранс также надеется, что закон, повышающий штраф для неплательщиков системы "Платон" с 5 тыс. до 20 тыс. рублей, будет принят уже в этом году.

"Рассчитываю, что правительство направит в Госдуму этот законопроект в ближайший месяц, а Госдума, оперативно рассмотрев это законопроект, и Совет Федерации примут [закон] уже в этом году", - сказал он.

Накануне стало известно, что правительственная комиссия одобрила законопроект о повышении штрафа для неплательщиков "Платона" до 20 тысяч рублей и передаче полномочий по наложению этого штрафа от ГИБДД Ространснадзору. Также этот законопроект подразумевает отмену запрета повторности штрафа для неплательщиков системы. Отмена повторности штрафа подразумевает, что штрафовать за нарушения перевозчика можно будет несколько раз в день. На данный момент возможен только один штраф в день, даже если грузоперевозчик совершил несколько нарушений.

Как ранее сообщил Прончатов, Росавтодор ожидает внесения в Госдуму этого законопроекта в течении нескольких недель.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.