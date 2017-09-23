"Герофарм" запустил первую очередь фармпроизводства в Петербурге тестовом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Герофарм" запустила первую очередь производства фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов для лечения неврологических, офтальмологических заболеваний и климактерического синдрома в тестовом режиме, промышленное производство начнется в ноябре текущего года. Церемония запуска состоялась в субботу на территории промышленной зоны в Пушкинском районе города, передает корреспондент ТАСС.

"Промышленное производство субстанций для оригинальных препаратов начнется в ноябре 2017 года, запуск второй очереди по производству генно-инженерных инсулинов человека и аналоговых инсулинов запланирован на ноябрь 2018 года", - сообщил генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Изготовление готовых лекарств будет осуществляться на заводе компании в Оболенске.

После запуска второй очереди предприятие сможет полностью обеспечить потребности России в инсулине и расширит экспортные возможности компании. Инвестиции в обе очереди проекта оцениваются в 3,3 млрд рублей.

"Герофарм" является участником государственной федеральной целевой программы "Фарма-2020", в рамках которой при непосредственной поддержке государства реализует проекты, направленные на импортозамещение социально значимых лекарственных препаратов.