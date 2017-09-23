Минтранс может лишить авиакомпании права летать за рубеж за задержки и отмены рейсов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные задержки и отмены рейсов, сообщил журналистам в субботу глава ведомства Максим Соколов.
"Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы", - сказал Соколов.
Ранее сообщалось, что Минтранс планирует бороться с задержками авиарейсов. По информации пресс-службы министерства, ведомство разработало предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов. Данные предложения в ближайшее время будут согласовываться с причастными ведомствами и проходить процедуру общественного обсуждения, сообщал Минтранс РФ.