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Минтранс может лишить авиакомпании права летать за рубеж за задержки и отмены рейсов

Экономика и бизнес
23 сентября, 14:17 дата обновления: 23 сентября, 14:58 UTC+3

Глава ведомства Максим Соколов пообещал рассмотреть этот вопрос

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Материал из 1 страницы
Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Михаил Метцель/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ может лишить права летать за рубеж авиакомпании, допустившие многочисленные задержки и отмены рейсов, сообщил журналистам в субботу глава ведомства Максим Соколов.

"Мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешения на международные полеты, частоты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы", - сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует бороться с задержками авиарейсов. По информации пресс-службы министерства, ведомство разработало предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов. Данные предложения в ближайшее время будут согласовываться с причастными ведомствами и проходить процедуру общественного обсуждения, сообщал Минтранс РФ.

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