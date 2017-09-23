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Реконструкция южного подъезда к Ростову-на-Дону завершится до ЧМ-2018

Экономика и бизнес
23 сентября, 15:40 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, сентября. /ТАСС

Глава Минтранса Максим Соколов добавил, что весь этот узел в полном взаимодействии с региональной, муниципальной и федеральной дорожной сетью "будет сделан в новом качестве"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Реконструкция участка федеральной трассы М-4 Дон, которая подходит к городу Ростову-на-Дону с юга, будет полностью завершена к ЧМ-2018. Об этом в субботу сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Федеральная трасса, так называемый "южный подход" к городу Ростову - напряженный с точки зрения трафика участок. Ростовчане, да и гости - все об этом знают. И уже в этом году, осенью, первый пусковой комплекс будет сдан в эксплуатацию. А в полном объеме мы завершим эти работы до чемпионата мира", - сказал Соколов.

Он добавил, что весь этот узел в полном взаимодействии с региональной, муниципальной и федеральной дорожной сетью до чемпионата "будет сделан в новом качестве".

В субботу министр транспорта РФ принял участие в досрочном открытии Ворошиловского моста на южном подъезде к городу Ростов-на-Дону. Соколов отметил на церемонии открытия, что мост - это прекрасный подарок к чемпионату мира.

Ранее в пресс-службе правительства Ростовской области сообщали, что после реконструкции южный подъезд к Ростову- на-Дону и транспортные развязки получат пропускную способность в 120 тыс. автомобилей в сутки. По данным ФКУ Упрдор "Азов", реконструкция оценивается в 2,6 млрд рублей, работы ведутся с опережением графика. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО "РостовАвтоДорСтрой".

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