Кубань направит средства от реструктуризации кредитов на инфраструктуру

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КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край направит средства от реструктуризации накопленных бюджетных кредитов на программы развития, прежде всего инженерной и социальной инфраструктуры, сообщил ТАСС в субботу губернатор Вениамин Кондратьев.
"Решение о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам позволит Краснодарскому краю в 2018-2019 годах направить на развитие региона дополнительно 10,7 млрд рублей. Это важные и крайне необходимые деньги для нас, - сказал он. - В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 млн туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растет, поэтому эти средства будут направлены в первую очередь на улучшение качества жизни людей, на реализацию социальных программ, строительство школ, детских садов, модернизацию инфраструктуры, благоустройство наших сел и городов".
По словам губернатора, в настоящее время госдолг Краснодарского края составляет 150 млрд рублей. В основном это задолженность по кредитам на обеспечение Олимпиады и проведение гонок "Формулы-1".
"Нам удалось за последние годы стабилизировать размер госдолга, не допускать его роста. Но общая долговая нагрузка не позволяет принимать и реализовывать программы развития, предпринимать финансовые маневры в рамках тех доходов, которые мы получаем", - добавил губернатор.
Кондратьев сообщил, что реструктуризация долга - "это возможность для Краснодарского края оперативно реагировать на современные экономические вызовы".
Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов начнется с 1 января 2018 года, заявил в пятницу в Ульяновске президент РФ Владимир Путин. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет.
В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Это дополнительная помощь со стороны федерального бюджета, которая высвободит ресурсы для решения социально-экономических задач, пояснил Путин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов РФ.