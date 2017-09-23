Эксперт: реакция рынка евробондов на повышение Fitch прогноза по РФ будет ограниченной

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Повышение агентством Fitch рейтингового прогноза по России не окажет существенного влияния на стоимость суверенных облигаций РФ и спрос на них, так как их поведение на рынке зависит от других факторов, лежащих вне российской юрисдикции. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов.
Накануне Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-". Улучшение прогноза Fitch стало первым позитивным в отношении России рейтинговым действием мирового кредитного агентства после снижения суверенных рейтингов до уровня ниже инвестиционного начиная с 2014 года на фоне событий на Украине и антироссийских санкций.
"Долговые инструменты России уже продолжительное время торгуются на уровнях доходности суверенных облигаций стран с инвестиционным рейтингом. Поэтому реакция будет ограниченной, хотя событие позитивное. В настоящее время поведение российских суверенных евробондов в общем тренде с бумагами других развивающихся стран и во многом определяется монетарными курсами глобальных ЦБ и динамикой базовых активов", - сообщил Полютов.
Fitch единственное рейтинговое агентство, сохранившее рейтинг РФ на инвестиционном уровне. Два других агентства - Standard and Poor's (S&P), подтвердившее 15 сентября суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом, и Moody's более консервативны и оценивают возможный эффект для российский экономики от действия санкций и падения нефти на более продолжительном временном горизонте. Однако в целом в России сформировались предпосылки для возвращения инвестиционных рейтингов другими агентствами, отметил эксперт.
"Можно выделить наметившийся экономический рост, устойчивость курса рубля, замедление инфляции ниже целевых уровней ЦБ, а также улучшение бюджетных показателей и удержание госдолга на низком уровне. Очевидно, что если рост российской экономики продолжится в 2017 году и ускорится в 2018 году, а внешние условия останутся относительно стабильными, Moody's и S&P вернут инвестиционный уровень рейтинговых оценок России в конце 2017 года - первой половине 2018 года, к тому же прогноз по их рейтингам позитивный", - пояснил Полютов.